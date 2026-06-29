В Бухаре 17-летний юноша утонул в канале

В Когонском районе Бухарской области произошел трагический случай. 17-летний гражданин, купавшийся в канале, утонул и скончался. Об этом сообщила пресс-служба Управления по чрезвычайным ситуациям Бухарской области.

Сообщается, что 27 июня около 14:50 по короткому номеру 112 поступил сигнал о том, что в канале, протекающем по территории махалли «Соргун» Когонского района, утонул гражданин 2009 года рождения во время купания.

По предварительным данным, несчастный случай произошел в канале Шохруд, ширина которого составляет 18–20 метров, а глубина — 7–8 метров.

Сразу после получения сообщения спасатели Управления по чрезвычайным ситуациям Бухарской области совместно с местными жителями начали поисково-спасательные работы. В результате проведенных поисков тело погибшего было обнаружено и извлечено из воды 28 июня около 16:40.

В настоящее время соответствующими органами проводятся доследственные проверочные мероприятия по данному происшествию. Правоохранительные органы принимают меры по установлению всех обстоятельств случившегося.

К сожалению, с началом летнего сезона число подобных несчастных случаев на водоемах растет. Ответственные организации призывают граждан купаться только в разрешенных и обозначенных как безопасные местах, а также строго соблюдать правила осторожности на воде.