В Бойсуне гражданин застрял посреди зиплайна

В Бойсунском районе Сурхандарьинской области зафиксирован неприятный инцидент при использовании аттракциона зиплайн. Гражданин, скользящий по тросу, остановился на середине пути. Об этом официально сообщила пресс-служба Комитета по промышленной, радиационной и ядерной безопасности.

Сообщается, что происшествие случилось 27 июня около 09:30 на территории махалли «Омонхона» Бойсунского района, на зиплайне, принадлежащем ООО «Ксонджиза Сити» . По предварительным данным, гражданин попытался воспользоваться аттракционом в тестовом режиме, несмотря на то, что тот не был полностью введен в эксплуатацию с технической точки зрения.

В сообщении Комитета подчеркивается, что аттракцион не был зарегистрирован в установленном порядке, а также не было оформлено соответствующее разрешение на его эксплуатацию. Несмотря на это, был осуществлен тестовый спуск.

В ходе предварительного изучения выяснилось, что стальные тросы зиплайна не были натянуты в соответствии с требованиями технических норм. Также угол наклона трассы не соответствовал установленным стандартам. Из-за этих факторов гражданин застрял в середине маршрута.

После этого сотрудники организации оперативно вмешались в ситуацию и в короткие сроки безопасно спустили гражданина с аттракциона. В результате происшествия телесных повреждений зафиксировано не было.

В настоящее время Комитетом по промышленной, радиационной и ядерной безопасности проводятся изучение и следственные мероприятия по данному случаю. Специалисты определяют техническое состояние аттракциона и степень соблюдения требований действующего законодательства.

Комитет напоминает, что эксплуатация аттракционов без государственной регистрации и соответствующих разрешений влечет за собой ответственность в соответствии с действующим законодательством. За такое нарушение может быть наложен штраф в размере до 200 БРВ, то есть до 82 миллионов 400 тысяч сумов. Если в результате нарушения будет причинен серьезный вред жизни или здоровью человека, к виновным будут применены меры уголовной ответственности.

В связи с этим Комитет по промышленной, радиационной и ядерной безопасности призвал граждан пользоваться только теми аттракционами, которые имеют соответствующее разрешение и подтвержденную безопасность. Также просят сообщать о подозрительных или технически неисправных аттракционах 71 203 02 39 по телефону доверия.

Напомним, что это не первый случай, связанный с зиплайнами. В начале июня в зоне отдыха Ферганского района были полностью демонтированы два зиплайна, которые абсолютно не соответствовали техническим требованиям и представляли реальную опасность для жизни людей. В мае в городе Ангрен Ташкентской области был выявлен и снесен зиплайн, незаконно функционировавший без каких-либо разрешительных документов. В том случае также было зафиксировано, что один человек застрял посреди пути.