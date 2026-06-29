В парке имени Гафура Гуляма остановились аттракционы из-за отключения света

28 июня в парке отдыха «Дреам Парк» в Чиланзарском районе города Ташкента остановился аттракцион «Колесо обозрения». В результате группа граждан оказалась заблокирована на высоте.

Инцидент произошел на территории парка отдыха, известного под названием «Гафур Гулям», расположенного на проспекте Бунёдкор.

После поступления сообщения в Главное управление МЧС города Ташкента спасательные подразделения незамедлительно прибыли на место происшествия.

В настоящее время ведутся работы по безопасному спуску всех граждан, оставшихся на аттракционе. Ситуация находится под полным контролем МЧС.

По предварительным данным, в результате происшествия пострадавших нет.