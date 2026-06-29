В Дреам Парк люди застряли на колесе обозрения из-за отключения света

·28·Общество
В Дреам Парк люди застряли на колесе обозрения из-за отключения света

В Ташкенте из-за перебоя в электроснабжении остановился аттракцион «колесо обозрения» в парке развлечений Дреам Парк. В результате группа граждан оказалась заблокирована в воздухе.

Сообщается, что 28 июня из-за технической неисправности на подстанции «Юксак» временно отключилось электроэнергию в Мирабадском, Чиланзарском и Яккасарайском районах столицы, а также в некоторых районах Зангиатинского района Ташкентской области.

Вслед за отключением электроэнергии остановилось колесо обозрения в парке Дреам Парк, расположенном на проспекте Бунёдкор в Чиланзарском районе. Сразу после получения сообщения спасатели Управления по чрезвычайным ситуациям города Ташкента оперативно прибыли на место происшествия.

С помощью специальных мер спасатели безопасно спустили на землю всех граждан, находившихся на аттракционе. Согласно официальным данным, в результате инцидента никто не пострадал.

В настоящее время ситуация находится под полным контролем службы по чрезвычайным ситуациям, причины неисправности в электроснабжении изучаются.

Дреам ПаркТашкентЮксакБунёдкор
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Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» редактор
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