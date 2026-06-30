7-летний ребенок управлял грузовиком Хово

В Карманинском районе Навоийской области выявлен случай, когда 7-летний ребенок управлял грузовым автомобилем марки Хово. Данный инцидент был изучен правоохранительными органами после распространения видео в социальных сетях. Об этом сообщила пресс-служба УВД области.

Сообщается, что видеоролик, на котором маленький ребенок управляет грузовиком, широко разошелся в социальной сети Instagram и вызвал общественный резонанс. В ходе проведенного расследования выяснилось, что данный случай произошел в сентябре 2025 года.

Согласно результатам проверки, управление транспортным средством было доверено ребенку его двоюродным братом (сыном дяди). В связи с этим в отношении гражданина, разрешившего несовершеннолетнему управлять автомобилем, а также матери, оставившей ребенка без присмотра, были составлены административные протоколы на основании соответствующих статей Кодекса об административной ответственности.

Кроме того, грузовой автомобиль Хово был помещен на штрафстоянку для временного хранения.