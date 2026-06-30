7-летний ребенок управлял грузовиком Хово

·35·Общество
7-летний ребенок управлял грузовиком Хово

В Карманинском районе Навоийской области выявлен случай, когда 7-летний ребенок управлял грузовым автомобилем марки Хово. Данный инцидент был изучен правоохранительными органами после распространения видео в социальных сетях. Об этом сообщила пресс-служба УВД области.

Сообщается, что видеоролик, на котором маленький ребенок управляет грузовиком, широко разошелся в социальной сети Instagram и вызвал общественный резонанс. В ходе проведенного расследования выяснилось, что данный случай произошел в сентябре 2025 года.

Согласно результатам проверки, управление транспортным средством было доверено ребенку его двоюродным братом (сыном дяди). В связи с этим в отношении гражданина, разрешившего несовершеннолетнему управлять автомобилем, а также матери, оставившей ребенка без присмотра, были составлены административные протоколы на основании соответствующих статей Кодекса об административной ответственности.

Кроме того, грузовой автомобиль Хово был помещен на штрафстоянку для временного хранения.

Навоийская областьHowoInstagramКарманский район
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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» редактор
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