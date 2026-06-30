В Хорезме мужчина оказался засыпан землей во время строительства

·41·Общество
В Хорезме мужчина оказался засыпан землей во время строительства

В Хорезмской области произошел несчастный случай в ходе строительных работ. В результате обвала грунта один мужчина оказался под землей.

По данным Министерства чрезвычайных ситуаций, инцидент произошел 28 июня на улице «Аль-Хорезми» города Ургенч. В процессе строительства из-за внезапного обвала почвы один из рабочих оказался засыпан.

Сразу после получения сообщения о происшествии спасатели МЧС оперативно прибыли на место. Благодаря проведению оперативной операции с использованием специального спасательного оборудования и инструментов, мужчина был извлечен из-под земли невредимым.

Благодаря оперативным действиям спасателей удалось избежать тяжелых последствий. Соответствующие органы проводят работу по выяснению причин случившегося.

Хорезмская областьУргенчМинистерство чрезвычайных ситуаций
Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Charos
«ZAMIN.UZ» редактор
Обсудите с Zamin AIПроанализируйте новость, получите полезные ответы

Комментарии 0

Похожие новости

7-летний ребенок управлял грузовиком Хово7-летний ребенок управлял грузовиком ХовоСегодня, 12:44В ужасном ДТП в Ташкенте автомобиль Лакетти разорвало пополамВ ужасном ДТП в Ташкенте автомобиль Лакетти разорвало пополамСегодня, 12:38В Ташкенте запустили новую систему для пешеходных переходовВ Ташкенте запустили новую систему для пешеходных переходовСегодня, 11:3230 июня — С Днем молодежи!30 июня — С Днем молодежи!Сегодня, 11:21Сколько было затрачено на регистрацию каждого гражданина при переписи населенияСколько было затрачено на регистрацию каждого гражданина при переписи населенияСегодня, 11:10Какая национальность в Узбекистане самая многочисленная после узбековКакая национальность в Узбекистане самая многочисленная после узбековСегодня, 10:45
ОбъявленияДля сотрудничества
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Общество новости

Огромное море, появившееся посреди пустыни в Узбекистане, удивляет всех
Огромное море, появившееся посреди пустыни в Узбекистане, удивляет всех
В Бухаре обнаружили редкое существо из эпохи динозавров
В Бухаре обнаружили редкое существо из эпохи динозавров
BBC и CNN готовят материалы об Исфандияре
BBC и CNN готовят материалы об Исфандияре
Знакомство в ПУБГ завершилось свадьбой
Знакомство в ПУБГ завершилось свадьбой
В детском саду детям дали бананы только для фото, а затем отобрали
В детском саду детям дали бананы только для фото, а затем отобрали
Отдыхающие в Чарваке были удивлены, увидев звезду «Манчестер Юнайтед»
Отдыхающие в Чарваке были удивлены, увидев звезду «Манчестер Юнайтед»
В Самарканде бык, окрашенный в цвета флага Узбекистана, вызвал общественный резонанс
В Самарканде бык, окрашенный в цвета флага Узбекистана, вызвал общественный резонанс
В Бухаре трагически погибла 15-летняя девушка, набравшая 8 баллов на ИЭЛТС
В Бухаре трагически погибла 15-летняя девушка, набравшая 8 баллов на ИЭЛТС