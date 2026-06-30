В Хорезме мужчина оказался засыпан землей во время строительства

В Хорезмской области произошел несчастный случай в ходе строительных работ. В результате обвала грунта один мужчина оказался под землей.

По данным Министерства чрезвычайных ситуаций, инцидент произошел 28 июня на улице «Аль-Хорезми» города Ургенч. В процессе строительства из-за внезапного обвала почвы один из рабочих оказался засыпан.

Сразу после получения сообщения о происшествии спасатели МЧС оперативно прибыли на место. Благодаря проведению оперативной операции с использованием специального спасательного оборудования и инструментов, мужчина был извлечен из-под земли невредимым.

Благодаря оперативным действиям спасателей удалось избежать тяжелых последствий. Соответствующие органы проводят работу по выяснению причин случившегося.