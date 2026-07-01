Стало известно, кому на самом деле принадлежит автомобиль Volkswagen, который приписывали футболисту

·39·Общество
Стало известно, кому на самом деле принадлежит автомобиль Volkswagen, который приписывали футболисту

В социальных сетях распространились фотографии автомобиля Volkswagen с пометкой «Подарок Президента», которые связали с футболистами национальной сборной Узбекистана.

Как выяснилось, данный автомобиль был подарен не футболистам, а юной изобретательнице Айзаде Асановой. Она получила машину в Олимпийском городке во время встречи главы государства с молодежью.

Айзада Асанова стала победителем международного фестиваля «Инженеры будущего». Кроме того, она получила путевку для участия в международном фестивале в Бельгии.

Таким образом, трактовка распространившегося в сети Volkswagen как подарка футболистам национальной сборной необоснованна. Автомобиль был вручен Айзаде Асановой за её достижения.

Айзада АсановаVolkswagenУзбекистанБельгияУзбекистан
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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» редактор
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