Стало известно, кому на самом деле принадлежит автомобиль Volkswagen, который приписывали футболисту

В социальных сетях распространились фотографии автомобиля Volkswagen с пометкой «Подарок Президента», которые связали с футболистами национальной сборной Узбекистана.

Как выяснилось, данный автомобиль был подарен не футболистам, а юной изобретательнице Айзаде Асановой. Она получила машину в Олимпийском городке во время встречи главы государства с молодежью.

Айзада Асанова стала победителем международного фестиваля «Инженеры будущего». Кроме того, она получила путевку для участия в международном фестивале в Бельгии.

Таким образом, трактовка распространившегося в сети Volkswagen как подарка футболистам национальной сборной необоснованна. Автомобиль был вручен Айзаде Асановой за её достижения.