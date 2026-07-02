Директора школы в Самарканде проверяют по делу о домогательствах к девушкам

Распространилась информация о том, что один из директоров школ города Самарканда допустил неподобающее поведение в отношении девушек, пришедших на мероприятие.

Сообщается, что инцидент произошел 16 июня 2026 года. По данному факту было проведено обсуждение с участием заместителя хокима области Хусена Тохтаева, также было направлено обращение в УВД Самаркандской области. Однако, по словам руководителя издательства, до настоящего времени никаких мер в отношении директора принято не было.

Как стало известно, ответственные лица отдела дошкольного и школьного образования города Самарканда попросили его помочь в организации книжной выставки для мероприятия, проходившего в школе №81. После этого в данную школу с книгами были направлены три сотрудницы издательства.

По словам руководителя, после завершения мероприятия директор школы №81 посадил девушек в свою машину, чтобы отвезти книги в типографию. По дороге он говорил им вещи личного характера, а позже предложил подвезти их домой. Девушки отклонили это предложение.

Глава издательства также сообщила, что до мероприятия директор сохранил номер телефона одной из сотрудниц, а затем отправлял ей личные сообщения в духе «вы оставили у меня хорошее впечатление» и «можем ли мы познакомиться поближе».

Сообщается, что об этом был проинформирован и руководитель областного управления дошкольного и школьного образования Рустам Юлдашев. Однако, по утверждению главы издательства, практических мер по данной ситуации принято не было.

По мнению Зебо Исматуллаевой, отсутствие мер в отношении директора усиливает беспокойство родителей. Некоторые из них заявили, что если такая ситуация продолжится, они задумаются о переводе детей в другую школу.

Как сообщил начальник пресс-службы УВД Самаркандской области Хамидулло Сагдуллаев, в настоящее время по данному обращению проводятся доследственные проверочные мероприятия.

Стоит напомнить, что ранее также широко обсуждался случай, когда директор этой школы поднял руку на учеников, после чего, как сообщалось, ему был вынесен дисциплинарный выговор.

По данному делу продолжается официальная доследственная проверка. В связи с этим приведенная информация основана на заявлениях заявителей и данных официальных органов, а окончательная правовая оценка будет дана по результатам проверки.