В Сурксондарё снесли дом гражданина

Распространившиеся в социальных сетях сообщения о том, что в Деновском районе Сурксондарё жильё гражданина сносят без предупреждения, привлекли внимание общественности. Областное управление Бюро принудительного исполнения дало официальный комментарий по этому поводу.

Как выяснилось, инцидент произошёл на территории массива Г‘Алаба, в махалле «Чукуркишлок» Деновского района. В результате проверки управления было установлено, что снос жилого дома и других построек осуществлялся на основании судебного документа.

Согласно решению суда от 29 декабря 2025 года, часть орошаемого земельного участка площадью 0,20 гектара, предназначенного для сельского хозяйства, была самовольно захвачена. Было предписано снести жилой дом и другие незаконные сооружения, возведённые на этой территории, а также восстановить первоначальное состояние земельного участка.

Данный исполнительный документ поступил 24 января 2026 года в Деновский районный отдел Бюро принудительного исполнения. После этого было возбуждено исполнительное производство, а должники были в установленном порядке уведомлены о необходимости выполнить требования, определённые судебным документом.

Вместе с тем на основании определения суда исполнительные действия были приостановлены на определённый срок. Позднее, в соответствии с указанием суда, приостановление было отменено, и исполнительный процесс возобновился.

Отмечается, что должники добровольно не исполнили решение суда. В связи с этим на 7 августа было назначено проведение принудительных исполнительных действий, о чём также были предупреждены соответствующие организации.