За то, что толкнул тёщу, зятя приговорили к 10 суткам ареста

·190·Общество
За то, что толкнул тёщу, зятя приговорили к 10 суткам ареста

В Бухарской области зять, поссорившийся с тёщей после семейного конфликта, был подвергнут административному аресту сроком на 10 суток.

Как выяснилось, во время ссоры мужчина толкнул тёщу. После этого женщина обратилась в суд.

Дело было рассмотрено в суде, действиям мужчины дали правовую оценку. В итоге ему назначили административный арест сроком на 10 суток.

В ходе судебного процесса зять заявил, что раскаивается в содеянном, и попросил прощения у тёщи. Он также сказал, что подобное больше не повторится.

Бухарская область
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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» редактор
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