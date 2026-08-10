Ювентус близок к завершению трансфера Джона Лукуми

Итальянский клуб «Ювентус» активно работает на трансферном рынке, стремясь усилить состав. Как сообщает Goal.com, туринский гранд близок к подписанию колумбийского защитника «Болоньи» Джона Лукуми, а переговоры между сторонами вышли на финальную стадию. Об этом Goal.com сообщает .

Условия контракта и финансовые детали

С самим футболистом уже достигнуто полное соглашение по условиям личного контракта. Согласно договорённости, Джон Лукуми подпишет с «Ювентусом» пятилетний контракт с зарплатой около 2,5 миллиона евро в год. Сообщается, что для оформления соглашения между сторонами осталось согласовать лишь несколько незначительных деталей.

В переговорах с «Болоньей» обсуждается только денежная компенсация. Ранее туринский клуб пытался включить в сделку своих игроков Миретти и Кабаля, чтобы снизить трансферную стоимость, однако «Болонья» отклонила это предложение. Вариант с нидерландским футболистом Копмейнерсом также остаётся в основном гипотетическим из-за его высокой зарплаты.

Роль защитника в команде

Сейчас «Ювентус» готов приблизиться к требованиям «Болоньи» и предложить 20 миллионов евро гарантированной выплаты, а также легко достижимые бонусы. Ожидается, что трансфер состоится только за денежную компенсацию, без включения дополнительных игроков, и может быть полностью завершён в ближайшие часы.

Специалисты и тренерский штаб считают Джона Лукуми идеальным кандидатом для укрепления линии обороны. Тренера привлекли его игра левой ногой, скорость в единоборствах, агрессивность при персональной опеке и способность начинать атаки. Лидерские качества и характер колумбийца также сыграли важную роль в реализации этого трансфера.