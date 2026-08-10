Ливерпуль под руководством Андони Ираолы: атакующий футбол и проблемы в обороне

·51·Спорт
Ливерпуль под руководством Андони Ираолы: атакующий футбол и проблемы в обороне

Действующий чемпион Английской Премьер-лиги «Ливерпуль» в ходе предсезонной подготовки начал переходить к узнаваемому стилю игры под руководством тренера Андони Ираолы. Как сообщает BBC Sport, испанский специалист стремится привить команде высокий прессинг, быстрые контратаки и контроль мяча, однако уже в первых матчах стали заметны серьезные пробелы в обороне. Об этом сообщает Goal.com сообщает Goal.com.

Болельщики «Ливерпуля» годами привыкали к быстрому, интенсивному и беспрерывно атакующему футболу, сформированному при Юргене Клоппе. После ухода Арне Слота, который привел клуб к чемпионству, назначение Андони Ираолы рассматривается как возможность вновь вернуть команде тот легендарный футбол «тяжелого металла». Его тактические идеи отличаются близостью к взглядам Марселььььььо Бьельсы.

Предсезонные матчи и первые тревожные сигналы

Под руководством нового тренера «Ливерпуль» пока провел четыре товарищеских матча. Команда одержала победы над «Сандерлендом» и «Рексхэмом», однако в играх с «Лидсом» и «Монако» упустила преимущество в два мяча и в итоге потерпела поражения. Эти результаты показывают, что работа специалиста из Испании началась не слишком гладко.

Тем не менее содержание матчей ясно демонстрирует, какой футбол хочет видеть тренер. Интенсивность атак и стремление отбирать мяч на половине поля соперника радуют болельщиков, однако катастрофические провалы в обороне вызывают серьезные опасения.

Баланс результата и стиля

В футболе победа всегда остается главной целью, однако для грандов вроде «Ливерпуля» не менее важно и то, каким образом она достигнута. Тактика Ираолы способна подарить команде яркую игру, но ошибки в обороне могут дорого обойтись в официальных матчах.

Впереди команду ждут официальные матчи сезона, и тренеру предстоит доказать эффективность своих идей. Сохранение атакующего потенциала и устранение беспорядка в обороне становятся главными задачами Андони Ираолы.

ЛиверпульАндони ИраолаПремьер-лигаФутболТактика
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» редактор
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