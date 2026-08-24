Итоги приема-2026: стали известны самые популярные вузы среди абитуриентов
В Узбекистане Опубликованы важные статистические показатели процесса приема в высшие учебные заведения на 2026/2027 учебный год. По данным Министерства высшего образования, науки и инноваций, в текущем году предпочтения и интересы абитуриентов вновь сосредоточились вокруг определенных ведущих вузов и престижных направлений.
Также по итогам тестовых испытаний стали известны средние проходные баллы для рекомендации к зачислению в вузы республики на основе государственного гранта и платного контракта.
Топ-3: Самые популярные вузы среди абитуриентов
В ходе приемной кампании текущего года среди сотен тысяч абитуриентов были определены три основных вуза с самой высокой конкуренцией и спросом:
Ташкентский государственный экономический университет (ТГЭУ) — сохранил абсолютное лидерство по экономическим и финансовым направлениям;
Узбекский государственный университет мировых языков (УзГУМЯ) — стал самым популярным выбором в сфере иностранных языков и перевода;
Национальный университет Узбекистана имени Мирзо Улугбека (НУУз) — завершил тройку лидеров как основной центр фундаментальных наук и подготовки национальных кадров.
Самые востребованные направления обучения
Направления обучения, которые абитуриенты выбирали чаще всего и где были зафиксированы высокие проходные баллы:
«Лечебное дело» — традиционно самое конкурентное направление в сфере медицины;
«Экономика» (по отраслям и сферам) — на фоне растущего спроса на кадры в бизнесе, финансах и управлении;
«Филология и обучение языкам: английский язык» — специальность с наибольшим количеством поданных документов по знанию языков.
Как сформировались средние проходные баллы 2026 года?
Итоговые результаты по республике показали следующие средние проходные пороги:
По государственному гранту: Средний проходной балл — 134,6 балласоставил;
По платному контракту: Средний проходной балл — 93,7 балла составил.
Для справки: для абитуриентов, рекомендованных к зачислению на основе набранных на тестах баллов, начинаются процессы оформления контрактов и подачи документов.
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