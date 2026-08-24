Итоги приема-2026: стали известны самые популярные вузы среди абитуриентов

В Узбекистане Опубликованы важные статистические показатели процесса приема в высшие учебные заведения на 2026/2027 учебный год. По данным Министерства высшего образования, науки и инноваций, в текущем году предпочтения и интересы абитуриентов вновь сосредоточились вокруг определенных ведущих вузов и престижных направлений.

Также по итогам тестовых испытаний стали известны средние проходные баллы для рекомендации к зачислению в вузы республики на основе государственного гранта и платного контракта.

Топ-3: Самые популярные вузы среди абитуриентов

В ходе приемной кампании текущего года среди сотен тысяч абитуриентов были определены три основных вуза с самой высокой конкуренцией и спросом:

Ташкентский государственный экономический университет (ТГЭУ) — сохранил абсолютное лидерство по экономическим и финансовым направлениям; Узбекский государственный университет мировых языков (УзГУМЯ) — стал самым популярным выбором в сфере иностранных языков и перевода; Национальный университет Узбекистана имени Мирзо Улугбека (НУУз) — завершил тройку лидеров как основной центр фундаментальных наук и подготовки национальных кадров.

Самые востребованные направления обучения

Направления обучения, которые абитуриенты выбирали чаще всего и где были зафиксированы высокие проходные баллы:

«Лечебное дело» — традиционно самое конкурентное направление в сфере медицины;

«Экономика» (по отраслям и сферам) — на фоне растущего спроса на кадры в бизнесе, финансах и управлении;

«Филология и обучение языкам: английский язык» — специальность с наибольшим количеством поданных документов по знанию языков.

Как сформировались средние проходные баллы 2026 года?

Итоговые результаты по республике показали следующие средние проходные пороги:

По государственному гранту: Средний проходной балл — 134,6 балла составил;

По платному контракту: Средний проходной балл — 93,7 балла составил.

Для справки: для абитуриентов, рекомендованных к зачислению на основе набранных на тестах баллов, начинаются процессы оформления контрактов и подачи документов.