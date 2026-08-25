В Ташкенте мужчина, пришедший навестить детей, был избит в доме бывшей жены

В Сергелийском районе Ташкента мужчина, пришедший в дом бывшей супруги, чтобы навестить детей, вступил в конфликт с членами её семьи и был избит. По данному факту начата доследственная проверка.

По данным ГУВД города Ташкента, инцидент произошел 9 августа.

Б.Р. 1991 года рождения пришел в дом своей бывшей супруги Д.К. 1997 года рождения в Сергелийском районе с целью увидеть своих детей.

На месте у него возник конфликт с родственниками бывшей жены. В ходе ссоры М.К. 1965 года рождения и Э.К. 1992 года рождения применили силу в отношении Б.Р. В результате мужчина получил телесные повреждения.

Подробности инцидента пока не разглашаются.

По данному факту Управлением координации деятельности органов внутренних дел Сергелийского района проводится доследственная проверка.