Ситуация за сладостями: в каких условиях готовят пряники?

·3.6K·Общество
Ситуация за сладостями: в каких условиях готовят пряники?

Распространившиеся в социальных сетях видеоролики вызвали вопросы относительно условий в цехах по производству пряников. Кадры подняли вопрос о том, насколько соблюдаются санитарные требования, особенно в местах приготовления пищевых продуктов.

На кадрах запечатлены условия труда на некоторых производственных площадках.

У зрителей, посмотревших видео, прежде всего вызывают внимание следующие аспекты:

чистота пола и рабочей зоны;

отсутствие перчаток у некоторых лиц, работающих с продукцией;

участие детей в производственном процессе.

Вопрос гигиены имеет особое значение, особенно в процессе, где пищевые продукты готовятся непосредственно вручную. Вместе с тем, делать окончательные выводы о производственном объекте или его деятельности на основании распространившихся видео было бы неправильно.

Где и когда было снято видео, а также ведет ли цех, запечатленный на нем, официальную деятельность, требует отдельной проверки.

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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» редактор

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