Второй шанс: важное руководство по приему на вакантные места в вузах
В Узбекистане После завершения вступительных экзаменов 2026 года начался прием заявлений от абитуриентов на незаполненные (вакантные) места в вузах. Для молодых людей, которые не были рекомендованы к зачислению в основном конкурсе или не успели выбрать направление, создан второй реальный шанс для поступления в высшее учебное заведение.
Официальные ответы на наиболее часто задаваемые вопросы по данному процессу, осуществляемому через систему Агентства по оценке знаний и квалификаций:
1. Кто может подать документы на вакантные места?
Набравшие 56,7 балла и выше: Все абитуриенты, участвовавшие во вступительных экзаменах и набравшие минимум 56,7 балла, но не ставшие студентами в рамках основных квот;
Те, кто не выбрал направление: Абитуриенты, которые не успели вовремя зарегистрироваться на втором этапе приема (процесс выбора направления и вуза), также могут принять участие.
2. Сколько направлений и какую форму обучения можно выбрать?
Выбор до 5 направлений: Абитуриент может выбрать до 5 вузов и направлений обучения, соответствующих комплексу предметов (блоку), которые он сдавал, при наличии свободных мест;
Формы обучения: В зависимости от наличия свободных мест очную, вечернюю или дистанционную форму обучения.
3. Как подать заявление?
Документы подаются полностью в онлайн-режиме:
Платформа: Через личный кабинет Агентства по оценке знаний и квалификаций;
Раздел: В личном кабинете «Подача заявления на вакантные места» выбираются соответствующие вуз и направления.
4. Прием на грантовой или контрактной основе?
Базовый контракт: Отбор на вакантные места проводится строго в последовательности баллов, набранных абитуриентами, и они рекомендуются к зачислению на основе базового платного контракта (государственные гранты на эти места не выделяются).
5. Каковы сроки приема заявлений и когда будут результаты мандата?
Срок: Заявления принимаются с 22 по 28 августа (включая 28 августа);
Мандат: После завершения приема в течение одной недели результаты конкурса (мандат) будут официально объявлены.
6. Почему некоторые направления обучения не отображаются в системе?
Если определенное направление не отображается в системе, значит, основная квота приема по этой специальности полностью сформирована и вакантных мест нет. Дополнительный прием действует только для специальностей, квоты по которым не были заполнены.
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