Второй шанс: важное руководство по приему на вакантные места в вузах

В Узбекистане После завершения вступительных экзаменов 2026 года начался прием заявлений от абитуриентов на незаполненные (вакантные) места в вузах. Для молодых людей, которые не были рекомендованы к зачислению в основном конкурсе или не успели выбрать направление, создан второй реальный шанс для поступления в высшее учебное заведение.

Официальные ответы на наиболее часто задаваемые вопросы по данному процессу, осуществляемому через систему Агентства по оценке знаний и квалификаций:

1. Кто может подать документы на вакантные места?

Набравшие 56,7 балла и выше: Все абитуриенты, участвовавшие во вступительных экзаменах и набравшие минимум 56,7 балла, но не ставшие студентами в рамках основных квот;

Те, кто не выбрал направление: Абитуриенты, которые не успели вовремя зарегистрироваться на втором этапе приема (процесс выбора направления и вуза), также могут принять участие.

2. Сколько направлений и какую форму обучения можно выбрать?

Выбор до 5 направлений: Абитуриент может выбрать до 5 вузов и направлений обучения, соответствующих комплексу предметов (блоку), которые он сдавал, при наличии свободных мест;

Формы обучения: В зависимости от наличия свободных мест очную, вечернюю или дистанционную форму обучения.

3. Как подать заявление?

Документы подаются полностью в онлайн-режиме:

Платформа: Через личный кабинет Агентства по оценке знаний и квалификаций;

Раздел: В личном кабинете «Подача заявления на вакантные места» выбираются соответствующие вуз и направления.

4. Прием на грантовой или контрактной основе?

Базовый контракт: Отбор на вакантные места проводится строго в последовательности баллов, набранных абитуриентами, и они рекомендуются к зачислению на основе базового платного контракта (государственные гранты на эти места не выделяются).

5. Каковы сроки приема заявлений и когда будут результаты мандата?

Срок: Заявления принимаются с 22 по 28 августа (включая 28 августа);

Мандат: После завершения приема в течение одной недели результаты конкурса (мандат) будут официально объявлены.

6. Почему некоторые направления обучения не отображаются в системе?