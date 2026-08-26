26 августа в Мирзо-Улугбекском районе временно отключат газ
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• МФХ «Алишеробод», улица Миллий бог, 28 домов;
26 августа в некоторых районах Мирзо-Улугбекского района Ташкента будет временно приостановлена подача природного газа.
Согласно информации, подача газа будет прекращена с 10:00 до 17:00. Причиной тому станут плановые ремонтные работы по подключению газопроводов к единой сети.
Работы будут проводиться отделом «Мирзо Улуғbektumangaz» филиала газоснабжения «Худудгаз Пойтахт».
Подача газа будет временно приостановлена по следующим адресам:
• МФХ «Алишеробод», улица Миллий бог, 28 домов;
• МФХ «Чингелди», улица Миллий бог, 763 дома.
В общей сложности подача природного газа будет временно ограничена в 791 домохозяйстве. После завершения ремонтных работ подача газа будет возобновлена.
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