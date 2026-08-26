С 1 сентября как изменятся зарплаты, стипендии и штрафы?

В Узбекистане с 1 сентября 2026 года вступают в силу очередные важные изменения в размерах доходов населения и социальных выплат. В соответствии с указом Президента № УП–115 «О повышении размеров заработной платы, пенсий, стипендий и пособий», должностные оклады работников бюджетных организаций, а также стипендии студентов высших и средньо-специальных учебных заведений увеличиваются на 7 процентов.

Данный указ направлен на повышение реальных доходов населения и укрепление социальной защиты, а также обновляет ряд ключевых экономических показателей.

Что и насколько вырастет с 1 сентября?

Основные показатели, которые будут действовать с первых дней осени, установлены следующим образом:

Заработная плата бюджетных организаций: Должностные оклады работников всех бюджетных учреждений увеличиваются на 7 процентов ;

Стипендии: Размеры всех видов стипендий, выплачиваемых студентам, также повышаются на 7 процентов ;

Минимальный размер оплаты труда (МРОТ): Увеличивается с действующих 1 млн 271 тыс. сумов до 1 млн 360 тыс. сумов ;

Базовая расчетная величина (БРВ): Повышается с действующих 412 тыс. сумов до 440 тыс. сумов.

Важное примечание: Установление базовой расчетной величины (БРВ) на уровне 440 тыс. сумов в соответствии с законодательством приведет к перерасчету государственных пошлин, лицензионных сборов, штрафов за нарушение правил дорожного движения и других административных штрафов, а также платежей за отдельные виды государственных услуг.

Пенсии и пособия: изменения с 1 июля

Согласно требованиям указа, процесс повышения социальных пособий и пенсий осуществлялся поэтапно, и их новые размеры были увеличены на 7 процентов начиная с 1 июля 2026 года:

Минимальная пенсия по возрасту: 983 тыс. сумов в месяц;

Минимальный размер пенсий по инвалидности: 1 млн 83 тыс. сумов в месяц;

Базовая величина для исчисления пенсий: 504 тыс. сумов.

Все дополнительные расходы, связанные с данными повышениями, будут полностью профинансированы за счет средств Государственного бюджета и внебюджетного Пенсионного фонда при Министерстве экономики и финансов.