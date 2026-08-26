Процессор Xiaomi Ксринг О3 показал высокие результаты в тесте Geekbench

·17·Технологии
Процессор Xiaomi Ксринг О3 показал высокие результаты в тесте Geekbench

Недавно представленный новый флагманский процессор Xiaomi Ксринг О3 продемонстрировал высокую производительность в ходе первых независимых тестов. Согласно данным иксбт.ком, этот флагманский чип способен обойти самых сильных конкурентов на рынке мобильных устройств. Об этом сообщает Иксбт.ком.

Специалисты китайского издания Ксиаобаи’с Теч Ревиевс протестировали новый процессор на специальном эталонном устройстве. Выяснилось, что Ксринг О3, анонсированный 24 августа текущего года, набрал 3854 балла в одноядерном режиме бенчмарка Geekbench.

Производительность и многоядерная мощность

Этот показатель оценивается на уровне таких ведущих чипсетов, как Snapdragon 8 Элите Ген 5 и Apple А19 Pro. Если сравнивать с моделью предыдущего поколения Ксринг О1, одноядерная производительность выросла примерно на 25 процентов.

Однако самый впечатляющий результат был зафиксирован в многоядерном тесте. Новый 10-ядерный процессор набрал на этом этапе целых 15 086 баллов. Для сравнения, существующие на сегодняшний день устройства на базе Snapdragon 8 Элите Ген 5 не превышали отметку в 12 000 баллов.

Технологический процесс и перспективы

В итоге выяснилось, что многоядерная производительность модели Ксринг О3 почти на 55 процентов выше, чем у прошлогоднего Ксринг О1. Инженеры Xiaomi также сообщили о значительном улучшении энергоэффективности.

Серьезный рост наблюдается и в тесте 3ДМарк Стил Номад Лигхт, оценивающем графические возможности. Согласно ему, прирост производительности нового чипа превышает 40 процентов по сравнению с существующими флагманскими платформами и более 90 процентов по сравнению с предыдущим поколением.

Интересно, что этот процессор производится по 3-нм техпроцессу Н3П компании TSMC, в отличие от будущих 2-нм решений от Qualcomm, Apple и MediaTek.

Если эти предварительные результаты подтвердятся в серийных гаджетах, Xiaomi получит очень конкурентоспособный и мощный процессор. По имеющимся данным, чип Ксринг О3 планируется использовать в будущих устройствах Xiaomi 18 Фолд и Пад 9 Pro Max.

XiaomiXring O3GeekbenchПроцессорTSMC
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор

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