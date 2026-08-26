Пятая атака: как Украина выводит из строя южную нефтяную инфраструктуру России?

Вооруженные силы Украины нанесли серию мощных ударов с помощью беспилотных летательных аппаратов (дронов) по стратегической инфраструктуре нефтепереработки в южных регионах России. Главными целями атак стали Афипский нефтеперерабатывающий завод в Краснодарском крае и Новошахтинский НПЗ в Ростовской области.

В результате этих ударов на крупных промышленных объектах вспыхнули пожары, работа предприятий была приостановлена, кроме того, сообщается о жертвах и пострадавших среди мирного населения.

Афипский НПЗ: пятая атака в 2026 году и жертвы

Крупный нефтеперерабатывающий завод в Северском районе Краснодарского края вновь стал мишенью для дронов:

Хронология последовательных ударов: По данным украинских мониторинговых групп «Эксиленова+», «Супернова» и издания «Астра», Афипский НПЗ подвергается атаке уже в пятый раз с начала 2026 года (ранее удары наносились также 21 января, 14 марта, 11 июня и 14 июля);

Ущерб и жертвы: Как сообщил губернатор края Вениамин Кондратьев, обломки сбитого дрона упали на железнодорожную станцию Афипская. На территории нефтеперерабатывающего предприятия начался сильный пожар. В результате инцидента погибли 2 человека , еще 2 человека получили тяжелые ранения;

Разрушения в населенном пункте: В поселке Афипском серьезные повреждения получили по меньшей мере 10 частных жилых домов.

Новошахтинский НПЗ временно приостановил свою деятельность

Масштаб атаки на Ростовскую область оказался еще шире:

Атака 30 дронов: По информации губернатора области Юрия Слюсаря, регион был атакован примерно 30 беспилотниками. Взрывы были зафиксированы в городах Гуково, Каменск-Шахтинский, Новошахтинск и прилегающих районах;

Работа завода остановлена: В результате ударов было повреждено оборудование Новошахтинского нефтеперерабатывающего завода, и из-за серьезных разрушений предприятие было вынуждено полностью остановить свою деятельность;

Лесные и степные пожары: Из-за падения дронов масштабные пожары возникли на площади 4,5 гектара лесного массива в Каменском районе и на сухих лугах в Красносулинском районе;

Заявление Минобороны РФ: Министерство обороны России объявило, что за ночь над российскими регионами, аннексированным Крымом, а также акваториями Черного и Азовского морей было уничтожено в общей сложности 148 воздушных целей.

Пожар также на проекте Синопек и «СИБУР» на Дальнем Востоке

На фоне взрывов на юге России чрезвычайное происшествие произошло и на Дальнем Востоке — на строящемся гигантском Амурском газохимическом комплексе в Амурской области.

По данным «Астры», на этом гигантском заводе, возводимом российским «СИБУРом» и китайской компанией «Синопек», который в будущем должен стать крупнейшим производителем полимеров в мире, в целях обеспечения безопасности было срочно остановлено находящееся на стадии пусконаладки оборудование.