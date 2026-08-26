Xiaomi представила смартфон Redmi 17К 5Г с аккумулятором 6000 мА·ч

Бренд Xiaomi расширил линейку популярных устройств, официально представив новый бюджетный смартфон Redmi 17К 5Г с поддержкой сетей 5Г. По данным Иксбт.ком, данное устройство призвано предложить покупателям современные технологии и длительную автономность по доступной цене, а его базовая версия оценивается на мировом рынке примерно в 220 долларов. Об этом сообщает Иксбт.ком.

Технические возможности и производительность

Новый смартфон работает на базе процессора MediaTek Dimensity 6300. Устройство оснащено 4 GB оперативной памяти и встроенным флеш-накопителем формата UFS 2.2 объемом 64 или 128 GB. В качестве программного обеспечения используется интерфейс HyperOS 3 на базе операционной системы Android 16, что предоставляет пользователям современные возможности.

Одной из наиболее примечательных особенностей модели является ее крупный дисплей. Redmi 17К 5Г оснащен ИПС-экраном с диагональю 6,9 дюйма, который обеспечивает качество изображения ХД+. Как отмечает иксбт.ком, частота обновления экрана достигает 120 Hz, а его пиковая яркость составляет 810 нит.

Камера и высокая автономность

Что касается возможностей фотосъемки, смартфон оснащен основной камерой на 50 Мп и фронтальной камерой на 8 Мп. Это открывает достаточные возможности для повседневных задач и создания качественных кадров. Оптические возможности устройства направлены на полное удовлетворение потребностей пользователей бюджетного сегмента.

Энергетический потенциал устройства также находится на высоком уровне. Смартфон оснащен огромным аккумулятором емкостью 6000 мА·ч и поддерживает технологию проводной зарядки мощностью 33 В. Такая емкость батареи позволяет пользователям долгое время использовать устройство без подзарядки.

Дополнительные удобства и ценовая политика

Стоит особо отметить, что модель имеет защиту корпуса по стандарту ИП64, что защищает ее от пыли и брызг воды. Также производители сохранили разъем 3.5 мм для традиционных наушников и отдельный слот для карт памяти микроСД.

В настоящее время новый смартфон поступил в продажу на рынке Сингапура, где он оценивается в 279 сингапурских долларов — примерно 220 долларов США. Такая ценовая политика делает это устройство одним из самых конкурентоспособных смартфонов с поддержкой 5Г на рынке.