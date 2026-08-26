ГУВД сообщило о задержании 402 лиц, находившихся в розыске

ГУВД города Ташкента представило информацию по итогам оперативно-розыскных мероприятий. Согласно данным, в столице принят ряд мер по борьбе с преступностью, пресечению незаконного оборота наркотиков и выявлению фактов хранения оружия.

В ходе мероприятий было конфисковано 34 единицы огнестрельного оружия и 668 боеприпасов. Также выявлено 49 единиц пневматического оружия и 1 429 единиц холодного оружия.

В сфере борьбы с наркотиками раскрыто 640 фактов незаконного оборота. В результате изъято более 84 килограммов наркотических средств и около 4,8 тысячи сильнодействующих веществ.

Была представлена информация и о раскрытии преступлений. Отмечается, что 407 уголовных дел были раскрыты по «горячим следам». Задержаны 402 человека, находившиеся в розыске.

Кроме того, было найдено и возвращено близким 164 гражданина, пропавших без вести.