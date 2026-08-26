В Ташкенте снова сгорел Zeekr 001: Срочная информация с места события...

·87·Общество
В Ташкенте снова сгорел Zeekr 001: Срочная информация с места события...

26 августа в Ташкенте произошел очередной пожар с участием Zeekr 001 — одного из самых популярных электромобилей. Инцидент был зафиксирован на территории Яшнабадского района столицы.

По данным Главного управления по чрезвычайным ситуациям (ГУЧС) города Ташкента, в 14:45 в дежурную часть поступило срочное сообщение о возгорании электромобиля напротив дома № 4 по улице Карасу.

Оперативная операция по тушению заняла 22 минуты

Спасательные подразделения МЧС незамедлительно выехали на место происшествия:

  • Оперативное прибытие: Специальная пожарно-спасательная техника и личный состав оперативно прибыли по адресу и приступили к локализации огня;

  • Пожар полностью ликвидирован: В результате принятых мер пламя было полностью потушено в 15:07;

  • Пострадавших нет: В официальном заявлении управления подчеркивается, что в результате инцидента пострадавших и погибших среди граждан нет.

В настоящее время специалисты устанавливают причины возникновения пожара и размер материального ущерба, нанесенного электромобилю.

Предыдущий инцидент с Zeekr 001

Это не единственный случай возгорания электромобилей марки Zeekr 001 на улицах столицы:

  • Инцидент в апреле 2025 года: Ранее, в апреле 2025 года, сильный пожар произошел в электромобиле Zeekr 001 во время процесса зарядки на одной из специальных зарядных станций в центре Ташкента.

В то время как количество электромобилей растет с каждым днем, вопросы безопасности их электрической системы, качества батарей и соблюдения правил зарядки остаются важной темой в центре внимания специалистов и водителей.

Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

Комментарии 0

Похожие новости

Странный инцидент на свадьбе обсудили в социальных сетяхСтранный инцидент на свадьбе обсудили в социальных сетяхСегодня, 16:28В Карши раскрыли странный план 19-летнего парня, взломавшего банкоматВ Карши раскрыли странный план 19-летнего парня, взломавшего банкоматСегодня, 15:14В Ташкенте встретили мужчину, похожего на покойного Ислама Каримова (видео)В Ташкенте встретили мужчину, похожего на покойного Ислама Каримова (видео)Сегодня, 13:23С 1 сентября как изменятся зарплаты, стипендии и штрафы?С 1 сентября как изменятся зарплаты, стипендии и штрафы?Сегодня, 10:40ГУВД сообщило о задержании 402 лиц, находившихся в розыскеГУВД сообщило о задержании 402 лиц, находившихся в розыскеСегодня, 10:1626 августа в Мирзо-Улугбекском районе временно отключат газ26 августа в Мирзо-Улугбекском районе временно отключат газСегодня, 09:26
ОбъявленияДля сотрудничества
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Общество новости

Абдуқодир Ҳусанов понёс тяжёлую утрату
Абдуқодир Ҳусанов понёс тяжёлую утрату
В сети распространилась копия паспорта, требуемого для домашних животных
В сети распространилась копия паспорта, требуемого для домашних животных
Жених и невеста, посетившие кладбище в день свадьбы, растрогали многих
Жених и невеста, посетившие кладбище в день свадьбы, растрогали многих
Продавец из Узбекистана, продавший корейскому туристу напиток за 90 тысяч сумов, оказался в центре внимания корейского телевидения
Продавец из Узбекистана, продавший корейскому туристу напиток за 90 тысяч сумов, оказался в центре внимания корейского телевидения
Кашкадарьинский ремесленник создаёт произведения искусства из простого железа
Кашкадарьинский ремесленник создаёт произведения искусства из простого железа
Мужчина спустя 8 лет узнал, что его жена генетически относится к мужскому полу
Мужчина спустя 8 лет узнал, что его жена генетически относится к мужскому полу
Последняя поездка 21-летней блогерки закончилась трагедией
Последняя поездка 21-летней блогерки закончилась трагедией
В Фергане во время хашара погиб сотрудник центра «Инсон»
В Фергане во время хашара погиб сотрудник центра «Инсон»