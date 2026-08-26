В Ташкенте снова сгорел Zeekr 001: Срочная информация с места события...

26 августа в Ташкенте произошел очередной пожар с участием Zeekr 001 — одного из самых популярных электромобилей. Инцидент был зафиксирован на территории Яшнабадского района столицы.

По данным Главного управления по чрезвычайным ситуациям (ГУЧС) города Ташкента, в 14:45 в дежурную часть поступило срочное сообщение о возгорании электромобиля напротив дома № 4 по улице Карасу.

Оперативная операция по тушению заняла 22 минуты

Спасательные подразделения МЧС незамедлительно выехали на место происшествия:

Оперативное прибытие: Специальная пожарно-спасательная техника и личный состав оперативно прибыли по адресу и приступили к локализации огня;

Пожар полностью ликвидирован: В результате принятых мер пламя было полностью потушено в 15:07 ;

Пострадавших нет: В официальном заявлении управления подчеркивается, что в результате инцидента пострадавших и погибших среди граждан нет.

В настоящее время специалисты устанавливают причины возникновения пожара и размер материального ущерба, нанесенного электромобилю.

Предыдущий инцидент с Zeekr 001

Это не единственный случай возгорания электромобилей марки Zeekr 001 на улицах столицы:

Инцидент в апреле 2025 года: Ранее, в апреле 2025 года, сильный пожар произошел в электромобиле Zeekr 001 во время процесса зарядки на одной из специальных зарядных станций в центре Ташкента.

В то время как количество электромобилей растет с каждым днем, вопросы безопасности их электрической системы, качества батарей и соблюдения правил зарядки остаются важной темой в центре внимания специалистов и водителей.