Странный инцидент на свадьбе обсудили в социальных сетях

В социальных сетях распространилось странное видео, снятое, как утверждается, на одной из свадеб в Узбекистане.

На кадрах видно, как во время того, как гости сидят за праздничными столами и трапезничают, одна из женщин залезла под стол. Запечатлено, как она оказалась в неудобном положении, а затем попыталась действовать так, будто что-то ищет.

В источниках, распространивших видео, точная информация о причинах такого поступка женщины не приводится. По одним предположениям, она могла не успеть дойти до туалета, тогда как в других предполагается, что это действие было совершено намеренно.

Сообщается, что в результате инцидента был испачкан ковер в банкетном зале и испорчено праздничное настроение.

На данный момент достоверной информации о точном месте, времени и участниках происшествия нет.