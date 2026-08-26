Странный инцидент на свадьбе обсудили в социальных сетях

·266·Общество
Странный инцидент на свадьбе обсудили в социальных сетях

В социальных сетях распространилось странное видео, снятое, как утверждается, на одной из свадеб в Узбекистане.

На кадрах видно, как во время того, как гости сидят за праздничными столами и трапезничают, одна из женщин залезла под стол. Запечатлено, как она оказалась в неудобном положении, а затем попыталась действовать так, будто что-то ищет.

В источниках, распространивших видео, точная информация о причинах такого поступка женщины не приводится. По одним предположениям, она могла не успеть дойти до туалета, тогда как в других предполагается, что это действие было совершено намеренно.

Сообщается, что в результате инцидента был испачкан ковер в банкетном зале и испорчено праздничное настроение.

На данный момент достоверной информации о точном месте, времени и участниках происшествия нет.

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Charos
«ZAMIN.UZ» редактор

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