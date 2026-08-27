Шукурулло Исроилов высказался о своей новой должности и хейтерах (видео)

Известный представитель узбекской эстрады и сатирической сцены, юморист Шукурулло Исроилов назначен на должность заместителя начальника Ташкентского городского управления по делам культуры.

Эта новость вызвала бурные обсуждения в социальных сетях: если многие поздравили артиста с новой ответственной задачей, то некоторые пользователи подвергли критике его назначение на руководящую должность. В специальном интервью юморист открыто высказался обо всех критических мнениях и хейтерах.

«Нужно сказать „пусть повезет“»: Кто такие критикесы?

Шукурулло Исроилов раскрыл истинные причины предъявляемых ему претензий и четко охарактеризовал категорию критиков:

«Да пусть критикуют, если хотят. Ну а кто критикует? Критикуют бездельники, сидящие там, люди, у которых дела идут неважно, и те, кто не может переварить чужой успех. Почему меня должны критиковать? Должны же сказать: „Пусть повезет, пусть попробует!“ Если не нравится — пусть просто не нравится, и всё. Не нужно говорить об этом человеке, об артисте», — заявил замначальника управления.

«Не нравится — пролистни в Instagram»: О воспитанности и ответственности

Артист дал свои рекомендации относительно необоснованных оскорблений и негативного отношения в сети:

Оставь при себе: «Хочу сказать хейтерам: если тебе не нравится этот артист, пусть это останется при тебе, и всё. Не смотри, просто пролистни в Instagram. Зачем писать и оскорблять его? Словно сами из себя что-то представляют!»;

Мерило воспитанности: «Умный, воспитанный человек никогда не будет обсуждать того, кто ему не нравится, он скажет: „оставь“. Только человек без воспитания пишет негатив. Вся жизнь человека, у которого дела идут ни шатко ни валко и который не принес ни гроша пользы государству, родине и стране, проходит только за написанием негатива».

Вступивший в новую должность Шукурулло Исроилов выразил намерение доказать свою состоятельность развитием столичной культуры и реальными делами.