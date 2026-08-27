Шукурулло Исроилов высказался о своей новой должности и хейтерах (видео)

·122·Общество
Шукурулло Исроилов высказался о своей новой должности и хейтерах (видео)

Известный представитель узбекской эстрады и сатирической сцены, юморист Шукурулло Исроилов назначен на должность заместителя начальника Ташкентского городского управления по делам культуры.

Эта новость вызвала бурные обсуждения в социальных сетях: если многие поздравили артиста с новой ответственной задачей, то некоторые пользователи подвергли критике его назначение на руководящую должность. В специальном интервью юморист открыто высказался обо всех критических мнениях и хейтерах.

«Нужно сказать „пусть повезет“»: Кто такие критикесы?

Шукурулло Исроилов раскрыл истинные причины предъявляемых ему претензий и четко охарактеризовал категорию критиков:

«Да пусть критикуют, если хотят. Ну а кто критикует? Критикуют бездельники, сидящие там, люди, у которых дела идут неважно, и те, кто не может переварить чужой успех.

Почему меня должны критиковать? Должны же сказать: „Пусть повезет, пусть попробует!“ Если не нравится — пусть просто не нравится, и всё. Не нужно говорить об этом человеке, об артисте», — заявил замначальника управления.

«Не нравится — пролистни в Instagram»: О воспитанности и ответственности

Артист дал свои рекомендации относительно необоснованных оскорблений и негативного отношения в сети:

  • Оставь при себе: «Хочу сказать хейтерам: если тебе не нравится этот артист, пусть это останется при тебе, и всё. Не смотри, просто пролистни в Instagram. Зачем писать и оскорблять его? Словно сами из себя что-то представляют!»;

  • Мерило воспитанности: «Умный, воспитанный человек никогда не будет обсуждать того, кто ему не нравится, он скажет: „оставь“. Только человек без воспитания пишет негатив. Вся жизнь человека, у которого дела идут ни шатко ни валко и который не принес ни гроша пользы государству, родине и стране, проходит только за написанием негатива».

Вступивший в новую должность Шукурулло Исроилов выразил намерение доказать свою состоятельность развитием столичной культуры и реальными делами.

Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

Комментарии 0

Похожие новости

Во всех вузах Ташкента занятия будут начинаться в 08:00!Во всех вузах Ташкента занятия будут начинаться в 08:00!Сегодня, 16:31«Узнав, что будет 5 близнецов, я был в шоке»: Редкие роды в Андижане«Узнав, что будет 5 близнецов, я был в шоке»: Редкие роды в АндижанеСегодня, 15:47Студентам: Объявлены порядок и сроки оплаты контрактаСтудентам: Объявлены порядок и сроки оплаты контрактаСегодня, 10:24Поставлена точка в годовалом розыскеПоставлена точка в годовалом розыскеСегодня, 00:26Взыскиваются коммунальные задолженностиВзыскиваются коммунальные задолженностиСегодня, 00:23Законность и прозрачность — приоритетный принцип!Законность и прозрачность — приоритетный принцип!Сегодня, 00:21
ОбъявленияДля сотрудничества
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Общество новости

Абдуқодир Ҳусанов понёс тяжёлую утрату
Абдуқодир Ҳусанов понёс тяжёлую утрату
В сети распространилась копия паспорта, требуемого для домашних животных
В сети распространилась копия паспорта, требуемого для домашних животных
Жених и невеста, посетившие кладбище в день свадьбы, растрогали многих
Жених и невеста, посетившие кладбище в день свадьбы, растрогали многих
Продавец из Узбекистана, продавший корейскому туристу напиток за 90 тысяч сумов, оказался в центре внимания корейского телевидения
Продавец из Узбекистана, продавший корейскому туристу напиток за 90 тысяч сумов, оказался в центре внимания корейского телевидения
Кашкадарьинский ремесленник создаёт произведения искусства из простого железа
Кашкадарьинский ремесленник создаёт произведения искусства из простого железа
Мужчина спустя 8 лет узнал, что его жена генетически относится к мужскому полу
Мужчина спустя 8 лет узнал, что его жена генетически относится к мужскому полу
Последняя поездка 21-летней блогерки закончилась трагедией
Последняя поездка 21-летней блогерки закончилась трагедией
В Фергане во время хашара погиб сотрудник центра «Инсон»
В Фергане во время хашара погиб сотрудник центра «Инсон»