Во всех вузах Ташкента занятия будут начинаться в 08:00!

·24·Общество
Во всех вузах Ташкента занятия будут начинаться в 08:00!

Было принято важное решение в целях регулирования транспортного потока в городе Ташкенте и сокращения пробок, возникающих на дорогах в утренние часы пик.

С 2026/2027 учебного года во всех высших учебных заведениях столицы вводится новое расписание, согласно которому учебные занятия 1-й смены будут начинаться в 08:00 утра.

Как уменьшатся пробки и нагрузка на общественный транспорт?

Данный новый порядок в первую очередь послужит обеспечению городской инфраструктуры и безопасности дорожного движения:

  • Распределение транспортного потока: Начало занятий в 08:00 обеспечит то, что поток студентов не будет пересекаться с пластом населения, отправляющегося на работу в интервале с 08:30 до 09:00, и резко сократит заторы в метро;

  • Рациональная организация учебного процесса: Раннее начало расширит возможности использования аудиторий для студентов дневной и заочной форм обучения, а также оптимизирует интервал между сменами.

Какие изменения произойдут для студентов и преподавателей?

Ожидается, что новое расписание создаст ряд удобств для всех участников образовательного процесса:

  • Эффективное планирование дня: Занятия, которые заканчиваются раньше, дадут студентам дополнительное свободное время для внеучебных кружков, спортивных занятий, самостоятельных исследований в библиотеках и прохождения практики;

  • Официальное указание вузам: Руководству и педагогическим коллективам всех государственных и негосударственных вузов, действующих в городе Ташкенте, поручено строго учитывать данный порядок в 08:00 при подготовке к 2026/2027 учебному году и составлении расписания занятий.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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