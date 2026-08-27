Во всех вузах Ташкента занятия будут начинаться в 08:00!

Было принято важное решение в целях регулирования транспортного потока в городе Ташкенте и сокращения пробок, возникающих на дорогах в утренние часы пик.

С 2026/2027 учебного года во всех высших учебных заведениях столицы вводится новое расписание, согласно которому учебные занятия 1-й смены будут начинаться в 08:00 утра.

Как уменьшатся пробки и нагрузка на общественный транспорт?

Данный новый порядок в первую очередь послужит обеспечению городской инфраструктуры и безопасности дорожного движения:

Распределение транспортного потока: Начало занятий в 08:00 обеспечит то, что поток студентов не будет пересекаться с пластом населения, отправляющегося на работу в интервале с 08:30 до 09:00, и резко сократит заторы в метро;

Рациональная организация учебного процесса: Раннее начало расширит возможности использования аудиторий для студентов дневной и заочной форм обучения, а также оптимизирует интервал между сменами.

Какие изменения произойдут для студентов и преподавателей?

Ожидается, что новое расписание создаст ряд удобств для всех участников образовательного процесса: