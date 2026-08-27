Xiaomi представила первый смартфон с аккумулятором 10 000 мА·ч

·25·Технологии
Xiaomi представила первый смартфон с аккумулятором 10 000 мА·ч

Компания Xiaomi выпустила на японский рынок первый в своей истории смартфон Redmi Ноте 17 Pro Max 5Г, оснащенный аккумулятором огромной емкости — 10 000 мА·ч. По данным иксбт.ком, инженерам удалось обеспечить рекордную мощность, сохранив при этом толщину устройства на уровне 8,57 мм и вес 229,5 грамма. Об этом сообщает Иксбт.ком.

Технические возможности и производительность

Новый смартфон работает на базе процессора Qualcomm Snapdragon 6 Ген 5 и получил последнюю версию операционной системы Android 16. Устройство поддерживает технологию быстрой зарядки мощностью 100 Вт, а также функцию обратной зарядки до 27 Вт, что позволяет заряжать другие гаджеты.

Модель оснащена 6,83-дюймовым ОЛЭД-дисплеем с разрешением 1,5К и частотой обновления 120 Hz. Основная камера состоит из сенсоров на 50 и 8 Мп, а разрешение фронтальной камеры составляет 32 Мп.

Защита и долгосрочная поддержка

Производитель уделил особое внимание безопасности и надежности устройства. В частности, корпус имеет стандарт защиты ИП68, полностью защищающий от пыли и влаги. Кроме того, Xiaomi обещает выпускать обновления безопасности для этого смартфона в течение шести лет.

В рамках первоначальной акции в Японии модель Redmi Ноте 17 Pro Max продается по цене 69 980 иен (около 440 долларов). Указано, что данное специальное предложение действует до 14 октября текущего года.

Более доступная модель Redmi 17 4Г

В рамках презентации Xiaomi также представила более доступный смартфон Redmi 17 4Г. Это устройство оснащено процессором MediaTek Хелио Г91 Ultra, аккумулятором емкостью 7500 мА·ч и блоком питания мощностью 45 Вт.

Эта модель получила 6,9-дюймовый ХД+ экран с частотой 120 Hz, основную камеру на 50 Мп и фронтальную на 8 Мп. Цена версии с 4/128 GB оперативной и постоянной памяти установлена на уровне 29 980 иен (около 190 долларов).

XiaomiRedmi Note 17 Pro MaxСмартфонТехнологииAndroid
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор

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