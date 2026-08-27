«Узнав, что будет 5 близнецов, я был в шоке»: Редкие роды в Андижане

В Андижане после двух дочерей у семьи родились сразу пятеро близнецов — два мальчика и три девочки. Хотя для родителей это стало неожиданной радостью, вскоре семью постигло и тяжелое испытание.

У семьи уже было двое детей-девочек. Во время последующей беременности выяснилось, что ожидается не один, а сразу пять малышей.

«Узнав, что будет 5 близнецов, я был в шоке...» — говорит представитель семьи.

Родившиеся близнецы — двое мальчиков и три девочки. Хотя появление на свет пятерых детей стало огромной радостью для семьи, один из младенцев боролся за жизнь.

Младенец из близнецов по имени Санобарой прожила всего 10 дней и скончалась. Рождение пяти детей одновременно полностью изменило жизнь семьи. Наряду с радостными днями уход из жизни Санобарой стал тяжелой утратой для родителей.

Тем не менее, судьба и будущее четырех оставшихся в семье близнецов стали важнейшим вопросом для их близких.