Каждый пятый узбекистанец — должник: Центральный банк обнародовал сенсационные цифры по кредитам

·28·Экономика
Каждый пятый узбекистанец — должник: Центральный банк обнародовал сенсационные цифры по кредитам

Центральный банк впервые обнародовал в Узбекистане результаты Индекса национальной финансовой доступности. В отчете были раскрыты важные статистические показатели кредитной активности взрослого населения страны, уровня закредитованности и спроса на микрофинансовые организации.

Согласно данным, на сегодняшний день каждый пятый совершеннолетний гражданин нашей страны пользуется банковскими кредитами, а значительная часть заемщиков выплачивает сразу несколько кредитных обязательств одновременно.

1,7 кредита на 1 человека: Статистика задолженности населения

Анализ Центрального банка показал следующие основные показатели участия граждан на кредитном рынке:

  • Каждый пятый взял в долг: 20 процентов взрослого населения имеют действующие активные кредитные счета в коммерческих банках;

  • Микрофинансовые услуги: Еще 7 процентов населения пользуются услугами микрофинансовых организаций и ломбардов;

  • Несколько кредитов одновременно: 29 процентов клиентов, взявших кредит в банке, имеют одновременно более одного кредитного обязательства. При этом в среднем на каждого заемщика приходится 1,7 кредита.

80% кредитов выдаются онлайн: Скорость и контроль

В связи с резким ростом процессов цифровизации на финансовом рынке страны порядок получения розничных кредитов значительно упростился:

  • Оформление без человеческого фактора: Почти 80 процентов новых розничных кредитов выделяются онлайн — через скоринг и автоматизированные системы, без вмешательства сотрудников банков;

  • База данных на 98 процентов: Финансовая информация о 98 процентах совершеннолетних граждан внесена в единую базу Кредитного бюро. Это позволяет коммерческим банкам заблаговременно определять долговую нагрузку клиента и оценивать его платежеспособность.

Риск избыточной закредитованности: О чем предупредил Центральный банк?

По мере расширения возможностей получения кредитов регулятор предупреждает о рисках чрезмерной финансовой нагрузки и попадания в долговую яму:

  • Оценка платежеспособности: Центральный банк подчеркнул необходимость полного учета всех обязательств каждого гражданина и адаптации условий кредитования к его реальным доходам;

  • Превентивное сдерживание рисков: Главная цель — предотвращение возникновения хронической задолженности среди населения и сохранение стабильности банковской системы.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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