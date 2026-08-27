Каждый пятый узбекистанец — должник: Центральный банк обнародовал сенсационные цифры по кредитам
Центральный банк впервые обнародовал в Узбекистане результаты Индекса национальной финансовой доступности. В отчете были раскрыты важные статистические показатели кредитной активности взрослого населения страны, уровня закредитованности и спроса на микрофинансовые организации.
Согласно данным, на сегодняшний день каждый пятый совершеннолетний гражданин нашей страны пользуется банковскими кредитами, а значительная часть заемщиков выплачивает сразу несколько кредитных обязательств одновременно.
1,7 кредита на 1 человека: Статистика задолженности населения
Анализ Центрального банка показал следующие основные показатели участия граждан на кредитном рынке:
Каждый пятый взял в долг: 20 процентов взрослого населения имеют действующие активные кредитные счета в коммерческих банках;
Микрофинансовые услуги: Еще 7 процентов населения пользуются услугами микрофинансовых организаций и ломбардов;
Несколько кредитов одновременно: 29 процентов клиентов, взявших кредит в банке, имеют одновременно более одного кредитного обязательства. При этом в среднем на каждого заемщика приходится 1,7 кредита.
80% кредитов выдаются онлайн: Скорость и контроль
В связи с резким ростом процессов цифровизации на финансовом рынке страны порядок получения розничных кредитов значительно упростился:
Оформление без человеческого фактора: Почти 80 процентов новых розничных кредитов выделяются онлайн — через скоринг и автоматизированные системы, без вмешательства сотрудников банков;
База данных на 98 процентов: Финансовая информация о 98 процентах совершеннолетних граждан внесена в единую базу Кредитного бюро. Это позволяет коммерческим банкам заблаговременно определять долговую нагрузку клиента и оценивать его платежеспособность.
Риск избыточной закредитованности: О чем предупредил Центральный банк?
По мере расширения возможностей получения кредитов регулятор предупреждает о рисках чрезмерной финансовой нагрузки и попадания в долговую яму:
Оценка платежеспособности: Центральный банк подчеркнул необходимость полного учета всех обязательств каждого гражданина и адаптации условий кредитования к его реальным доходам;
Превентивное сдерживание рисков: Главная цель — предотвращение возникновения хронической задолженности среди населения и сохранение стабильности банковской системы.
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