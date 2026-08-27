Каждый пятый узбекистанец — должник: Центральный банк обнародовал сенсационные цифры по кредитам

Центральный банк впервые обнародовал в Узбекистане результаты Индекса национальной финансовой доступности. В отчете были раскрыты важные статистические показатели кредитной активности взрослого населения страны, уровня закредитованности и спроса на микрофинансовые организации.

Согласно данным, на сегодняшний день каждый пятый совершеннолетний гражданин нашей страны пользуется банковскими кредитами, а значительная часть заемщиков выплачивает сразу несколько кредитных обязательств одновременно.

1,7 кредита на 1 человека: Статистика задолженности населения

Анализ Центрального банка показал следующие основные показатели участия граждан на кредитном рынке:

Каждый пятый взял в долг: 20 процентов взрослого населения имеют действующие активные кредитные счета в коммерческих банках;

Микрофинансовые услуги: Еще 7 процентов населения пользуются услугами микрофинансовых организаций и ломбардов;

Несколько кредитов одновременно: 29 процентов клиентов, взявших кредит в банке, имеют одновременно более одного кредитного обязательства. При этом в среднем на каждого заемщика приходится 1,7 кредита.

80% кредитов выдаются онлайн: Скорость и контроль

В связи с резким ростом процессов цифровизации на финансовом рынке страны порядок получения розничных кредитов значительно упростился:

Оформление без человеческого фактора: Почти 80 процентов новых розничных кредитов выделяются онлайн — через скоринг и автоматизированные системы, без вмешательства сотрудников банков;

База данных на 98 процентов: Финансовая информация о 98 процентах совершеннолетних граждан внесена в единую базу Кредитного бюро. Это позволяет коммерческим банкам заблаговременно определять долговую нагрузку клиента и оценивать его платежеспособность.

Риск избыточной закредитованности: О чем предупредил Центральный банк?

По мере расширения возможностей получения кредитов регулятор предупреждает о рисках чрезмерной финансовой нагрузки и попадания в долговую яму: