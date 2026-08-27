Студентам: Объявлены порядок и сроки оплаты контракта
Для студентов, обучающихся на основе платного контракта в высших учебных заведениях Узбекистана, а также для абитуриентов, рекомендованных к учебе, действует возможность оплаты контракта в рассрочку на 4 части в течение учебного года.
Сроки оплаты первой части контракта различаются для студентов первого курса и старшекурсников.
25, 50, 75 и 100 процентов: Официальный календарь платежей
В соответствии с установленным порядком, платежи в течение учебного года должны осуществляться по следующим этапам:
Первые 25 процентов: для рекомендованных на 1-курс — обязательно до 15 сентября, а для студентов 2-го курса и выше — до 1 октября;
50 процентов: для обеих категорий студентов — до 1 января;
75 процентов: в качестве третьей части учебного года — до 1 марта;
Полные 100 процентов: оставшаяся финальная часть суммы договора должна быть полностью покрыта до 1 мая.
У кого есть полномочия на продление сроков оплаты?
В некоторых случаях с учетом финансовых условий студентов и их семей сроки оплаты могут быть официально продлены:
Для студентов 1-го курса: полномочия по продлению срока первоначальной 25-процентной оплаты предоставлены исключительно Государственной приемной комиссии (например, в прошедшем 2025/2026 учебном году этот срок был продлен до 30 октября);
Для старших курсов: принимать решения о продлении сроков непосредственно и самостоятельно имеют право ректоры высших учебных заведений;
Финансово независимые и частные вузы: государственные высшие учебные заведения, получившие финансовую независимость, а также негосударственные вузы устанавливают размеры контракта и сроки их оплаты на основе собственного устава.
Супер-контракт и порядок получения электронного договора
Для тех, кто хочет учиться на основе дифференцированного платного контракта (супер-контракта), существуют отдельные требования:
Первоначальный взнос 50 процентов: от студентов, планирующих обучение по супер-контракту, требуется сначала оплатить не менее 50 процентов от установленной суммы. Только после этого разрешается выплачивать оставшиеся средства в общем порядке;
Онлайн-заявка: студенты первого курса и старших ступеней для получения договоров об оплате контракта могут подать заявку удаленно через единую электронную систему kontrakt.edu.uz.
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