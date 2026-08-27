Студентам: Объявлены порядок и сроки оплаты контракта

Для студентов, обучающихся на основе платного контракта в высших учебных заведениях Узбекистана, а также для абитуриентов, рекомендованных к учебе, действует возможность оплаты контракта в рассрочку на 4 части в течение учебного года.

Сроки оплаты первой части контракта различаются для студентов первого курса и старшекурсников.

25, 50, 75 и 100 процентов: Официальный календарь платежей

В соответствии с установленным порядком, платежи в течение учебного года должны осуществляться по следующим этапам:

Первые 25 процентов: для рекомендованных на 1-курс — обязательно до 15 сентября , а для студентов 2-го курса и выше — до 1 октября ;

50 процентов: для обеих категорий студентов — до 1 января ;

75 процентов: в качестве третьей части учебного года — до 1 марта ;

Полные 100 процентов: оставшаяся финальная часть суммы договора должна быть полностью покрыта до 1 мая.

У кого есть полномочия на продление сроков оплаты?

В некоторых случаях с учетом финансовых условий студентов и их семей сроки оплаты могут быть официально продлены:

Для студентов 1-го курса: полномочия по продлению срока первоначальной 25-процентной оплаты предоставлены исключительно Государственной приемной комиссии (например, в прошедшем 2025/2026 учебном году этот срок был продлен до 30 октября);

Для старших курсов: принимать решения о продлении сроков непосредственно и самостоятельно имеют право ректоры высших учебных заведений ;

Финансово независимые и частные вузы: государственные высшие учебные заведения, получившие финансовую независимость, а также негосударственные вузы устанавливают размеры контракта и сроки их оплаты на основе собственного устава.

Супер-контракт и порядок получения электронного договора

Для тех, кто хочет учиться на основе дифференцированного платного контракта (супер-контракта), существуют отдельные требования: