Октагон против бокса: Тайсон Фьюри раскрыл секрет, почему он не любит борьбу

·25·Спорт
Октагон против бокса: Тайсон Фьюри раскрыл секрет, почему он не любит борьбу

Легенда мирового бокса в супертяжелом весе Тайсон Фьюри вновь оказался в центре внимания любителей единоборств благодаря своему очередному заявлению. Бывший британский чемпион мира открыто признался, какая именно сторона боев по ММА (смешанным единоборствам) привлекает его, а почему он не любит классическую борьбу.

Кроме того, «Цыганский барон» оценил тенденцию перехода мастеров октагона в крупные коммерческие профессиональные бои.

«Интересно только тогда, когда бьют в лицо»: Фьюри об ММА

Фьюри подчеркнул, что не до конца понимает смешанные единоборства, предпочитая им лишь ожесточенный обмен ударами в стойке:

«Честно говоря, я почти ничего не знаю об ММА. Этот спорт кажется мне интересным только тогда, когда бойцы стоят на ногах и бьют друг друга по лицу.

Но когда они падают на землю и начинают бороться в партере... Мне совершенно не нравится наблюдать за таким», — заявил бывший чемпион.

Переход бойцов ММА в бокс: все решают имя и популярность

Говоря о выходах представителей октагона на ринг по правилам бокса, Фьюри отметил, что в этом процессе на первом месте стоит не сам спорт, а личный бренд спортсмена:

  • Фактор популярности: «Если речь идет о звездах, хорошо знакомых публике и уже сделавших себе имя, я считаю, что они могут переходить в любой вид спорта. Потому что главное в таких противостояниях — это авторитет и известность бойца»;

  • Коммерческая выгода: В очередной раз подтвердилось, что выход звезд ММА на боксерский ринг в первую очередь связан с огромными гонорарами и громкими шоу.

Последний успех на ринге

Сам Тайсон Фьюри продолжает демонстрировать отличную спортивную форму:

  • Победа над Мариушем Вахом: Британский боксер в последний раз выходил на ринг в конце июля и победил опытного польского соперника Мариуша Ваха техническим нокаутом в 7-м раунде.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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