Умер актер фильма «Один дома 2» Тим Карри, ему было 80 лет

Британский актер Тим Карри, известный по роли управляющего отелем мистера Гектора в фильме «Один дома 2», скончался в возрасте 80 лет. О его смерти стало известно 26 августа.

Тим Карри ушел из жизни 25 августа 2026 года в своем доме в Лос-Анджелесе. Причина смерти актера пока не разглашается.

Он долгие годы вел активную деятельность в сфере кино, театра, телевидения и музыки, создав множество образов, которые запомнились зрителям разных поколений.

Карри исполнил роль сотрудника знаменитого нью-йоркского отеля «Плаза» мистера Гектора в фильме «Один дома 2: Затерянный в Нью-Йорке», вышедшем в 1992 году.

Именно эта роль принесла Тиму Карри широкую известность и среди узбекистанских зрителей. Среди самых известных ролей актера также числятся жуткий клоун Пеннивайз в фильме «Оно» и образ Фрэнк-Н-Фуртера в «Шоу ужасов Рокки Хоррора».

Пережив инсульт в 2012 году, Карри, тем не менее, продолжал свою творческую деятельность.