Умер актер фильма «Один дома 2» Тим Карри, ему было 80 лет

·47·Культура
Умер актер фильма «Один дома 2» Тим Карри, ему было 80 лет

Британский актер Тим Карри, известный по роли управляющего отелем мистера Гектора в фильме «Один дома 2», скончался в возрасте 80 лет. О его смерти стало известно 26 августа.

Тим Карри ушел из жизни 25 августа 2026 года в своем доме в Лос-Анджелесе. Причина смерти актера пока не разглашается.

Он долгие годы вел активную деятельность в сфере кино, театра, телевидения и музыки, создав множество образов, которые запомнились зрителям разных поколений.

Карри исполнил роль сотрудника знаменитого нью-йоркского отеля «Плаза» мистера Гектора в фильме «Один дома 2: Затерянный в Нью-Йорке», вышедшем в 1992 году.

Именно эта роль принесла Тиму Карри широкую известность и среди узбекистанских зрителей. Среди самых известных ролей актера также числятся жуткий клоун Пеннивайз в фильме «Оно» и образ Фрэнк-Н-Фуртера в «Шоу ужасов Рокки Хоррора».

Пережив инсульт в 2012 году, Карри, тем не менее, продолжал свою творческую деятельность.

Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» редактор

Комментарии 0

Похожие новости

Праздничная афиша Ташкента: куда сходить 27 августа? (Адреса и время)Праздничная афиша Ташкента: куда сходить 27 августа? (Адреса и время)Сегодня, 16:05Концерт Аваза Охуна о свекрови и невестке заставил зал содрогнуться от смеха! (Видео)Концерт Аваза Охуна о свекрови и невестке заставил зал содрогнуться от смеха! (Видео)Сегодня, 15:03Насиба Абдуллаева исполнила «Бари гал» с таджикской девочкой (Дуэт, затронувший сердца)Насиба Абдуллаева исполнила «Бари гал» с таджикской девочкой (Дуэт, затронувший сердца)Сегодня, 10:52Милена Матмусаева рассмешила поклонников, не сумев выговорить «Кукча — Актепа»! (Видео)Милена Матмусаева рассмешила поклонников, не сумев выговорить «Кукча — Актепа»! (Видео)Сегодня, 10:13«Я расплакалась, когда услышала»: Юлдуз Турдиева стала «Народным артистом Узбекистана» (видео)«Я расплакалась, когда услышала»: Юлдуз Турдиева стала «Народным артистом Узбекистана» (видео)Сегодня, 08:41Юлдуз Турдиева лично приняла звание «Народный артист Узбекистана» от ПрезидентаЮлдуз Турдиева лично приняла звание «Народный артист Узбекистана» от ПрезидентаСегодня, 08:08
ОбъявленияДля сотрудничества
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Культура новости

Раскрыт секрет знаменитого движения Майкла Джексона
Раскрыт секрет знаменитого движения Майкла Джексона
Райхон Уласенова выдала сына замуж: распространились видео с торжества
Райхон Уласенова выдала сына замуж: распространились видео с торжества
Впервые организованный конкурс «Mini Мисс О‘збекистон 2026» объявил имя победительницы!
Впервые организованный конкурс «Mini Мисс О‘збекистон 2026» объявил имя победительницы!
Индийская актриса Мадхури Дикшит с супругом Шрирамом Нене (фото)
Индийская актриса Мадхури Дикшит с супругом Шрирамом Нене (фото)
Ильхом Фармонов сделал жене незабываемый подарок
Ильхом Фармонов сделал жене незабываемый подарок
Трудно поверит: старший ребенок Заринй Низомиддиновой отметил 18-летие!
Трудно поверит: старший ребенок Заринй Низомиддиновой отметил 18-летие!
Факты о японской актрисе, ставшей известной благодаря сериалу «Ошин», любимому узбекскими зрителями
Факты о японской актрисе, ставшей известной благодаря сериалу «Ошин», любимому узбекскими зрителями
На свадьбе сына Райхон Уласеновой
На свадьбе сына Райхон Уласеновой