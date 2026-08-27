Искусственный интеллект помог врачам успешно удалить опухоль головного мозга

В Великобритании успешно удалили опухоль у первого пациента, которому провели операцию на головном мозге с помощью технологии искусственного интеллекта. У 48-летнего Риса Хибберта была обнаружена 11-миллиметровая опухоль гипофиза.

Во время хирургического вмешательства система искусственного интеллекта следила за процессом в режиме реального времени.

Она помогла врачам выявить особо деликатные и важные структуры. В частности, система помогла:

распознать важные кровеносные сосуды;

идентифицировать структуры, отвечающие за зрение;

предоставить врачам дополнительную информацию во время операции. Поскольку гипофиз расположен у основания мозга, окружающие его кровеносные сосуды и структуры, связанные со зрением, требуют особой осторожности во время операции.

То, что искусственный интеллект в режиме реального времени указывает на важные анатомические структуры, может стать дополнительным вспомогательным инструментом для хирургов. Операция Риса Хибберта стала одним из примеров, показывающих, что искусственный интеллект всё глубже проникает в практические процессы в медицине.