Искусственный интеллект помог врачам успешно удалить опухоль головного мозга

·31·Мир
Искусственный интеллект помог врачам успешно удалить опухоль головного мозга

В Великобритании успешно удалили опухоль у первого пациента, которому провели операцию на головном мозге с помощью технологии искусственного интеллекта. У 48-летнего Риса Хибберта была обнаружена 11-миллиметровая опухоль гипофиза.

Во время хирургического вмешательства система искусственного интеллекта следила за процессом в режиме реального времени.

Она помогла врачам выявить особо деликатные и важные структуры. В частности, система помогла:

распознать важные кровеносные сосуды;

идентифицировать структуры, отвечающие за зрение;

предоставить врачам дополнительную информацию во время операции. Поскольку гипофиз расположен у основания мозга, окружающие его кровеносные сосуды и структуры, связанные со зрением, требуют особой осторожности во время операции.

То, что искусственный интеллект в режиме реального времени указывает на важные анатомические структуры, может стать дополнительным вспомогательным инструментом для хирургов. Операция Риса Хибберта стала одним из примеров, показывающих, что искусственный интеллект всё глубже проникает в практические процессы в медицине.

Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» редактор

Комментарии 0

Похожие новости

Неожиданное предложение на похоронах: священник сделал предложение дочери покойногоНеожиданное предложение на похоронах: священник сделал предложение дочери покойногоСегодня, 15:51За час пропало 165 тонн помидоров: самый известный необычный фестиваль в ИспанииЗа час пропало 165 тонн помидоров: самый известный необычный фестиваль в ИспанииСегодня, 15:30Амиран Сардаров потерял $3 млн: неготовность к удаче обходится дорогоАмиран Сардаров потерял $3 млн: неготовность к удаче обходится дорогоСегодня, 11:55Резкое заявление Марека Якубяка: раскрыта ли тайна денег, переданных Киеву?Резкое заявление Марека Якубяка: раскрыта ли тайна денег, переданных Киеву?Сегодня, 07:20Кто наживается на войне? Как помощь ЕС превратилась в «отмывание денег»?Кто наживается на войне? Как помощь ЕС превратилась в «отмывание денег»?Сегодня, 06:51У морских коньков рожает не самка, а самец: удивительный секрет природыУ морских коньков рожает не самка, а самец: удивительный секрет природыСегодня, 01:34
ОбъявленияДля сотрудничества
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Мир новости

Неожиданное требование казахстанской невесты в качестве махра удивило всех
Неожиданное требование казахстанской невесты в качестве махра удивило всех
Список гостей, приглашённых на свадьбу Роналду и Джорджины, вызвал ажиотаж
Список гостей, приглашённых на свадьбу Роналду и Джорджины, вызвал ажиотаж
В небе над Глазго появился огромный дракон, поразивший всех
В небе над Глазго появился огромный дракон, поразивший всех
На берег выбросило существо, в желудке которого нашли целую добычу
На берег выбросило существо, в желудке которого нашли целую добычу
Дрон впервые полностью запечатлел процесс рождения кита
Дрон впервые полностью запечатлел процесс рождения кита
«Свадьба» Роналду потрясла Мадейру: болельщики ошиблись
«Свадьба» Роналду потрясла Мадейру: болельщики ошиблись
Ожидаемое 20 лет полное солнечное затмение можно будет наблюдать в августе
Ожидаемое 20 лет полное солнечное затмение можно будет наблюдать в августе
Курица, прошедшаяся по подиуму на конкурсе красоты в Малайзии, привлекла внимание зрителей
Курица, прошедшаяся по подиуму на конкурсе красоты в Малайзии, привлекла внимание зрителей