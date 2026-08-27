Праздничная афиша Ташкента: куда сходить 27 августа? (Адреса и время)
В преддверии славного 35-летнего юбилея государственной независимости Республики Узбекистан по всей столице стартовали масштабные праздничные гулянья, торжественные концертные программы и различные культурно-просветительские мероприятия.
27 августа в ряде центральных парков культуры и отдыха, а также на открытых площадках Ташкента для жителей и гостей города будут организованы увлекательные шоу-программы, национальные игры и ярмарки ремесел.
Адреса и время проведения праздничных мероприятий:
Жители города могут прочувствовать праздничную атмосферу в следующих удобных для них районах и локациях:
Яккасарайский район: Площадь Пушкина — в 18:00;
Сергелийский район: Центральный парк — в 18:00;
Учтепинский район: Открытая площадка перед хокимиятом района — в 18:30;
Алмазарский район: Площадь «River Park» — в 18:00;
Мирабадский район: Парк культуры и отдыха имени Фурката — с 14:00 до 22:00;
Чиланзарский район: Парк культуры и отдыха имени Гафура Гуляма — в 14:00.
Что входит в праздничную программу?
Посетителей праздничных площадок ожидает насыщенная и красочная развлекательная программа:
Эстрада и фольклор: Живые концерты известных артистов, молодых исполнителей и фольклорных ансамблей;
Выставки и книжные ярмарки: Выставки шедевров народно-прикладного искусства, изделий национального ремесла, а также праздничная книжная торговля;
Национальные спортивные состязания: Среди зрителей пройдут состязания по узбекской национальной борьбе, шахматам и шашкам, а также увлекательные соревнования по перетягиванию каната.
Эти праздничные гулянья, организуемые по всей столице, — прекрасная возможность для семейного отдыха и разделения радости Дня независимости.
…