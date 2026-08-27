С 1 сентября плата за государственные детские сады вырастет — Новые цены и важные изменения!
В Узбекистане родительская плата за содержание детей в государственных дошкольных образовательных организациях (детских садах) будет пересмотрена с 1 сентября.
Согласно соответствующему постановлению Кабинета Министров от 24 августа, теперь размер платы за детские сады напрямую привязан к Базовой расчетной величине (БРВ). В связи с тем, что с 1 сентября БРВ в стране увеличивается с 412 тысяч сумов до 440 тысяч сумов (почти на 6,8 процента), взносы за детские сады также изменились пропорционально.
Новые тарифы в разрезе регионов для групп с 9-часовым пребыванием
Для наиболее востребованных детских садов с 9-часовым режимом работы ежемесячная плата в зависимости от региона подорожает от 8,5 тысячи сумов до 18,5 тысячи сумов:
По городу Ташкент: примерно 290,5 тысячи сумов;
По областным центрам: примерно 280,9 тысячи сумов;
По районным центрам: примерно 190,1 тысячи сумов;
По сельской местности: примерно 133,5 тысячи сумов.
Главное нововведение: Плата теперь будет расти автоматически
Раньше плата за государственные детские сады устанавливалась в определенных фиксированных суммах отдельными решениями:
Автоматическая индексация: В соответствии с новым постановлением, поскольку плата привязана к БРВ, в дальнейшем по мере увеличения размера БРВ в стране оплата за детский сад также будет пересчитываться автоматически;
Льготы сохраняются: Все действующие льготные тарифы и скидки, установленные для родителей, у которых из одной семьи в государственный детский сад ходят два и более ребенка, остаются в силе.
…