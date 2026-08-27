С 1 сентября плата за государственные детские сады вырастет — Новые цены и важные изменения!

·27·Узбекистан
С 1 сентября плата за государственные детские сады вырастет — Новые цены и важные изменения!

В Узбекистане родительская плата за содержание детей в государственных дошкольных образовательных организациях (детских садах) будет пересмотрена с 1 сентября.

Согласно соответствующему постановлению Кабинета Министров от 24 августа, теперь размер платы за детские сады напрямую привязан к Базовой расчетной величине (БРВ). В связи с тем, что с 1 сентября БРВ в стране увеличивается с 412 тысяч сумов до 440 тысяч сумов (почти на 6,8 процента), взносы за детские сады также изменились пропорционально.

Новые тарифы в разрезе регионов для групп с 9-часовым пребыванием

Для наиболее востребованных детских садов с 9-часовым режимом работы ежемесячная плата в зависимости от региона подорожает от 8,5 тысячи сумов до 18,5 тысячи сумов:

  • По городу Ташкент: примерно 290,5 тысячи сумов;

  • По областным центрам: примерно 280,9 тысячи сумов;

  • По районным центрам: примерно 190,1 тысячи сумов;

  • По сельской местности: примерно 133,5 тысячи сумов.

Главное нововведение: Плата теперь будет расти автоматически

Раньше плата за государственные детские сады устанавливалась в определенных фиксированных суммах отдельными решениями:

  • Автоматическая индексация: В соответствии с новым постановлением, поскольку плата привязана к БРВ, в дальнейшем по мере увеличения размера БРВ в стране оплата за детский сад также будет пересчитываться автоматически;

  • Льготы сохраняются: Все действующие льготные тарифы и скидки, установленные для родителей, у которых из одной семьи в государственный детский сад ходят два и более ребенка, остаются в силе.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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