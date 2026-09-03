Объявлены результаты магистратуры: где их можно посмотреть?

·0·Общество
Объявлены результаты магистратуры: где их можно посмотреть?

Стали известны долгожданные результаты для тысяч соискателей, подавших документы на поступление в магистратуру государственных высших учебных заведений на 2026/2027 учебный год.

Объявлены результаты приема в магистратуру. Теперь претенденты могут в режиме онлайн проверить, зачислены они в магистратуру или нет.

Самым важным источником для получения результатов является личный кабинет соискателя.

Где можно проверить результаты магистратуры?

В процессе приема в магистратуру на 2026/2027 учебный год заявления граждан, подавших заявки онлайн через my.edu.uz электронную систему, а также my.gov.uz Единый портал интерактивных государственных услуг, были полностью рассмотрены.

Соискатели могут узнать свой результат через личный кабинет в электронной системе my.edu.uz.

Как проверить результат?

Для этого достаточно выполнить следующие действия:

  1. Зайдите на сайт my.edu.uz.

  2. Войдите в свой личный кабинет в электронной системе.

  3. Откройте заявку на прием в магистратуру.

  4. Проверьте информацию о результатах поступления.

Если результаты пока не отображаются, вы можете выйти из личного кабинета и зайти снова или проверить обновление данных.

Для кого важен этот результат?

Результаты касаются соискателей, подавших документы на специальности магистратуры государственных высших учебных заведений в 2026/2027 учебном году.

В процессе приема заявления принимались онлайн, а документы претендентов были рассмотрены в установленном порядке.

Если вы подали документы в магистратуру, вы можете проверить свой результат в личном кабинете.

Что теперь должны знать соискатели?

После объявления результатов приема следующий этап также имеет важное значение для соискателей. Поэтому необходимо внимательно изучить информацию в личном кабинете, ознакомиться со статусом приема и инструкциями по дальнейшим действиям.

В особенности следует обратить внимание на дополнительную информацию, указанную в системе наряду с результатом «принят» или «не принят».

Самое главное — где точно посмотреть результат

Объявлены результаты приема в магистратуру на 2026/2027 учебный год.

Соискатели, желающие узнать свой результат, должны войти в личный кабинет на сайте my.edu.uz.

Таким образом, подавшие документы в магистратуру могут узнать результаты своего поступления в режиме онлайн.

Оставляйте свои мнения в комментариях!

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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