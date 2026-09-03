Объявлены результаты магистратуры: где их можно посмотреть?
Стали известны долгожданные результаты для тысяч соискателей, подавших документы на поступление в магистратуру государственных высших учебных заведений на 2026/2027 учебный год.
Объявлены результаты приема в магистратуру. Теперь претенденты могут в режиме онлайн проверить, зачислены они в магистратуру или нет.
Самым важным источником для получения результатов является личный кабинет соискателя.
Где можно проверить результаты магистратуры?
В процессе приема в магистратуру на 2026/2027 учебный год заявления граждан, подавших заявки онлайн через my.edu.uz электронную систему, а также my.gov.uz Единый портал интерактивных государственных услуг, были полностью рассмотрены.
Соискатели могут узнать свой результат через личный кабинет в электронной системе my.edu.uz.
Как проверить результат?
Для этого достаточно выполнить следующие действия:
Войдите в свой личный кабинет в электронной системе.
Откройте заявку на прием в магистратуру.
Проверьте информацию о результатах поступления.
Если результаты пока не отображаются, вы можете выйти из личного кабинета и зайти снова или проверить обновление данных.
Для кого важен этот результат?
Результаты касаются соискателей, подавших документы на специальности магистратуры государственных высших учебных заведений в 2026/2027 учебном году.
В процессе приема заявления принимались онлайн, а документы претендентов были рассмотрены в установленном порядке.
Если вы подали документы в магистратуру, вы можете проверить свой результат в личном кабинете.
Что теперь должны знать соискатели?
После объявления результатов приема следующий этап также имеет важное значение для соискателей. Поэтому необходимо внимательно изучить информацию в личном кабинете, ознакомиться со статусом приема и инструкциями по дальнейшим действиям.
В особенности следует обратить внимание на дополнительную информацию, указанную в системе наряду с результатом «принят» или «не принят».
Самое главное — где точно посмотреть результат
Объявлены результаты приема в магистратуру на 2026/2027 учебный год.
Соискатели, желающие узнать свой результат, должны войти в личный кабинет на сайте my.edu.uz.
Таким образом, подавшие документы в магистратуру могут узнать результаты своего поступления в режиме онлайн.
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