Число жертв наводнения в Непале достигло 1 114 — 4 тысячи человек числятся пропавшими без вести

Беспрецедентно сильные наводнения и оползни, произошедшие в горных приграничных районах Непала и Китая, спровоцировали одну из самых тяжелых гуманитарных катастроф в регионе за последние годы. По последним официальным данным, число погибших в результате стихийного бедствия достигло 1 114 человек. Высказываются серьезные опасения, что из-за растущих масштабов разрушений и объемов оползней число жертв может еще возрасти.

Трагедия среди гор высотой почти в две тысячи метров: Последние цифры

Масштабы бедствия охватили десятки населенных пунктов вдоль границы:

1 114 погибших: Подтвержденное число жертв среди местных жителей и туристов, оказавшихся под оползнями и бурными селевыми потоками;

Около 4 000 пропавших без вести: В настоящее время связь с тысячами людей полностью потеряна, предположительно, они оказались под завалами или слоями грязи;

Инфраструктурный коллапс: Наводнение размыло горные дороги, обрушился ряд стратегических мостов, оборваны линии электропередач и связи. В результате многие села оказались полностью отрезанными от внешнего мира.

Поисково-спасательные работы: Борьба со временем

В зоне бедствия продолжается масштабная экстренная операция с участием спасательных служб Непала и Китая, воинских формирований и местных жителей:

Ограничения на использование тяжелой техники: Из-за сложного горного рельефа и высокого риска повторных оползней привлечение тяжелой спецтехники задерживается, на многих участках спасатели вынуждены работать вручную;

Мобилизация авиации: Спасательные вертолеты обеих стран совершают непрерывные полеты для эвакуации людей, заблокированных в опасных районах, и оказания первой помощи раненым;

Мало времени на спасение: Как отмечают специалисты, в затопленных и покрытых грязью районах время резко снижает шансы найти пропавших живыми, поэтому работы не прекращаются круглые сутки.

Быстрое таяние ледников в Гималайском регионе в результате глобального изменения климата и резкое усиление сезонных осадков требуют коренного пересмотра трансграничных мер безопасности в горных районах.

Как вы думаете, какие совместные системы раннего предупреждения должны запустить государства для предотвращения столь масштабных стихийных бедствий в горных регионах и спасения человеческих жизней? Оставляйте свои мысли в комментариях!