Объявлены курсы валют на 2 сентября

Центральный банк Узбекистана установил официальные курсы иностранных валют на 2 сентября 2026 года. Согласно данным, доллар подорожал на 19,25 сума и составил 11 820,48 сума.

• Евро подорожал на 28,32 сума и составил 13 766,13 сума.

• Российский рубль подорожал на 0,78 сума и составил 137,51 сума.

• Фунт стерлингов подорожал на 34,41 сума и составил 16 059,30 сума.

• Японская иена подорожала на 0,02 сума и составила 74,04 сума.

• Швейцарский франк подорожал на 49,47 сума и составил 14 703,92 сума.

• Китайский юань подорожал на 2,76 сума и составил 1 758,76 сума.