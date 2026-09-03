Kia установила новый рекорд на рынке США и резко увеличила продажи гибридов

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Kia установила новый рекорд на рынке США и резко увеличила продажи гибридов

Южнокорейский автопроизводитель Kia зафиксировал лучший результат августа за всю историю на рынке США, установив новый рекорд продаж. По данным иксбт.ком, в прошлом месяце американские дилеры реализовали в общей сложности 83 793 автомобиля, что на 786 единиц больше, чем в августе прошлого года. Этот успех демонстрирует не только стабильность позиций бренда на североамериканском рынке, но и продолжающийся рост спроса на автомобили. Об этом сообщает Иксбт.ком.

По итогам января–августа текущего года Kia продала в Соединенных Штатах в общей сложности 590 377 автомобилей. Для сравнения, за аналогичный период 2025 года этот показатель составлял 570 641 единицу, а общий темп роста достиг почти 3,5%. Ряд популярных моделей, включая Kia К4, К5, Карнивал, Seltos, Sportage и Теллуриде, продемонстрировали рекордные показатели в своих сегментах.

Резкий рост спроса на гибридные автомобили

Одним из ключевых факторов такого скачка продаж стало беспрецедентное повышение интереса к гибридным моделям. Согласно сообщению, продажи гибридов Kia в США в годовом исчислении выросли сразу на 99%. Эксперты связывают эту тенденцию с ростом цен на топливо в стране на фоне военных действий в Иране. Водители активнее переходят на более экономичные транспортные средства с альтернативными силовыми установками.

Напротив, сегмент электромобилей, работающих исключительно на электрической тяге, показал прямо противоположную динамику. В частности, продажи моделей Kia EV6 в августе упали на 60%, снизившись с 1796 до 712 штук. Более крупный электрокар EV9 также потерял треть покупателей, а объем продаж сократился с 2679 до 1789 машин. Нового бюджетного электромобиля EV3, который только начинает свой путь на рынке и имеет стартовую цену в США от 29 890 долларов, в августе было продано всего шесть экземпляров.

Лидирующие модели и перспективы на рынке

В линейке компании кроссовер Sportage сохранил статус самой популярной модели. За месяц американцы приобрели 18 723 таких кроссовера, а с начала года его продажи выросли почти на 8,5%, составив 129 713 автомобилей. Второе место с результатом 12 881 единица занял К4, а на третьем месте оказался Теллуриде, проданный в количестве 12 693 экземпляров. Продажи Теллуриде с начала года выросли на 16,7%, на что положительно повлиял выход на рынок его гибридной версии.

Также заметный скачок показала новая модель Seltos: в августе ее продажи выросли на 65,3% и составили 9214 автомобилей. По имеющимся данным, ожидается, что к концу 2026 года эта модель также получит гибридную модификацию. Это позволит компании еще больше укрепить свои позиции на рынке США в условиях нестабильных цен на топливо.

KiaАвтомобилиСШАПродажиГибриды
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор

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