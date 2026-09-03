Неожиданный «холодный душ» в «Сеул Мун»: фонтан залил ужинавших посетителей (видео)

·62·Общество
Неожиданный «холодный душ» в «Сеул Мун»: фонтан залил ужинавших посетителей (видео)

В одном из самых оживленных развлекательных и гастрономических мест Ташкента — комплексе «Сеул Мун» — произошел неприятный и неожиданный инцидент для отдыхающих. В результате технической неисправности в системе водных сооружений комплекса поток воды резко изменил направление и под сильным давлением хлынул на людей, ужинавших на открытом воздухе.

Как вечерний отдых обернулся беспорядком?

По словам очевидцев и пользователей соцсетей, происшествие случилось в момент, когда точки общепита были заполнены посетителями:

  • Неправильное направление напора: в форсунках фонтанов рядом с открытыми террасами у воды произошел сбой, и струи воды полились прямо на столы, за которыми сидели люди;

  • Нанесенный ущерб: за считанные секунды одежда посетителей, их личные вещи, а также все поданные на стол блюда и напитки оказались залиты водой;

  • Выход из ситуации: граждане, оказавшиеся под неприятным «душем», были вынуждены в спешке покинуть свои места и убежать внутрь.

Обсуждения в социальных сетях и культура обслуживания

Видеоматериалы с места происшествия быстро распространились в социальных сетях и вызвали бурные споры. Мнения наблюдателей разделились:

  • Права потребителей и безопасность: многие пользователи подчеркивают, что в современных и дорогих комплексах подобтехнические недочеты недопустимы, а администрация обязана выплатить полную компенсацию за испорченное настроение клиентов, мокрую одежду и пропавшую еду;

  • Непредвиденный форс-мажор: другая категория воспринимает это как неожиданную техническую ошибку и относится к ситуации с юмором и улыбкой.

На данный момент официальных комментариев от руководства комплекса «Сеул Мун» или администраций точек общепита на этой территории по поводу инцидента и информации об оказанной пострадавшим клиентам помощи не поступало.

Как вы думаете, как рестораны и администрация комплекса должны возмещать клиентам материальный и моральный ущерб при подобных неожиданных неполадках: достаточно ли просто отменить счет или нужно выплатить отдельную компенсацию? Как бы поступили вы, оказавшись в такой ситуации? Оставляйте свои мнения в комментариях!

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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