В США задержан узбекистанский водитель, изнасиловавший 13-летнюю девочку

·120·Мир
В США задержан узбекистанский водитель, изнасиловавший 13-летнюю девочку

В американском штате Огайо в результате настойчивых поисков следователей было раскрыто тяжкое преступление, совершенное несколько лет назад. Личность подозреваемого в этом инциденте водителя грузовика Шавката Абшукурова была установлена с помощью ДНК-анализа.

Как выяснилось, происшествие случилось в августе 2019 года. В то время 13-летняя девочка после ухода из дома села в грузовик, которым управлял Абшукуров. По данным следствия, водитель применил по отношению к девочке насилие и некоторое время удерживал ее силой.

Позже девочке дали 40 долларов на проезд на такси и высадили.

Расследование уголовного дела продолжалось несколько лет. В 2022 году правоохранительным органам удалось установить личность подозреваемого на основании таких доказательств, как данные телефона, геолокация и фотографии.

Одним из важнейших доказательств в ходе следствия стала ДНК-экспертиза. Проведенный специалистами анализ показал, что биологический образец подозреваемого совпал с вещественными доказательствами по уголовному делу.

После этого Абшукуров был задержан в 2022 году.

Несмотря на то, что прошло несколько лет, применение следователями современных технологий и биологической экспертизы позволило установить лицо, подозреваемое в преступлении.

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Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» редактор

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