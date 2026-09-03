Революция искусственного интеллекта: Dyson представила «умную» зубную щетку с камерой

Компания Dyson, являющаяся лидером в сфере технологий и премиальных бытовых инноваций, представила общественности новую разработку, которая потрясла рынок средств личной гигиены. Компания выпустила современную зубную щетку, оснащенную специальной оптической микрокамерой и алгоритмами искусственного интеллекта, которые непосредственно контролируют процесс чистки зубов. Этот гаджет в режиме реального времени самостоятельно определяет плохо очищенные участки на зубах, направляет струю воды и средства для полоскания рта точно в эту точку, а также передает полную информацию о процессе на смартфон.

28 кадров в секунду и реакция за 0,1 секунды: как работает технология?

Инженеры Dyson объединили высокоточную оптическую и механическую системы, чтобы исключить человеческий фактор и труднодоступные зоны при чистке зубов:

Мгновенный оптический анализ: камера, установленная на передней части щетки, анализирует 28 кадров в секунду, сканируя состояние зубов и узкие промежутки между ними;

Молниеносная точность: как только устройство обнаруживает налет или остатки невычищенной пищи, менее чем за 0,1 секунды оно направляет мощную струю средства для полоскания рта точно по тем же координатам;

Синхронизация со смартфоном: пользователь может следить за качеством очистки и картой полости рта через мобильное приложение, отслеживая, какие зоны требуют дополнительного ухода.

470 тысяч изображений и 16 миллионов строк кода: насколько умно устройство?

Представленный гаджет — это не просто простая электрощетка, а автономная экосистема со сложным программным обеспечением:

База данных: алгоритмы устройства обучены с помощью машинного обучения на основе 470 тысяч реальных изображений зубов и десен, что позволяет ему безошибочно распознавать любое анатомическое строение;

Масштаб программного кода: программное обеспечение продукта включает в себя около 16 миллионов строк кода — такая масштабная программная база ставит его в один ряд со сложными современными системами с технологической точки зрения.

В официальной продаже с 1 сентября: оправдана ли цена в $499?

Глобальные продажи инновационного гаджета официально начались 1 сентября. Цена устройства установлена на уровне 499 долларов.

Хотя это значительно дороже традиционных премиальных электрических зубных щеток, производитель в качестве главного преимущества выдвигает то, что устройство способно обеспечить эффект профессиональной стоматологической чистки в домашних условиях.

Как вы думаете, сможет ли такая зубная щетка за 499 долларов, оснащенная микрокамерой и искусственным интеллектом, действительно сэкономить расходы на визиты к стоматологу или это просто очередной дорогой маркетинговый продукт? Потратили бы вы полторы тысячи долларов (полтысячи долларов) на такой гаджет? Оставляйте свои мысли в комментариях!