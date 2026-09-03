Большая инвентаризация: доходы 6,5 миллиона человек не учтены официально — что ждет бизнес?

В Узбекистане предпринимается важный шаг по сокращению доли теневой экономики, определению реальной картины субъектов предпринимательства и регулированию рынка труда. В период с 15 октября по 30 ноября текущего года по всей республике пройдет масштабное мероприятие по регистрации бизнеса и сплошной инвентаризации экономических субъектов. Об этом важном решении было объявлено на презентации по данной сфере, состоявшейся под председательством Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева.

Цифры и реальность: 42 процента доходов остаются в «тени»

На совещании были обнародованы серьезные показатели, отражающие сегодняшнее реальное положение дел в экономике и на рынке труда страны:

15,2 миллиона человек: общая численность официально занятого населения в Узбекистане;

6,5 миллиона человек (42%): доходы почти половины работающих граждан не отражаются в полной мере в официальных расчетах государства;

«Бумажные» предприятия: выяснилось, что значительная часть зарегистрированных государством субъектов малого и среднего бизнеса фактически не работает или приостановила свою деятельность на неопределенный срок.

Такая диспропорция свидетельствует о том, что объемы теневого оборота в экономике все еще высоки, а социальные гарантии работающих граждан (пенсионный фонд, стаж и страхование) защищены не полностью.

Какова цель инвентаризации, которая начнется с 15 октября?

Как отмечается в сообщении по итогам заседания, в рамках мероприятия, которое продлится до 30 ноября, будут решены следующие задачи:

Полная инвентаризация: все действующие в стране экономические единицы пройдут полную инвентаризацию;

Оценка реальной ситуации: будет внесена ясность в реальное состояние субъектов, количество рабочих мест и их распределение по отраслям экономики;

Отказ от фальшивых показателей: предприятия, которые числятся только на бумаге, но не работают, будут отделены, и будет дана правильная оценка реальному бизнесу, фактически создающему рабочие места.

По мнению специалистов, эта инвентаризация станет не просто проверкой, а создаст точную статистическую базу, необходимую государству для правильного планирования налоговой политики, вывода капитала из «тени» в легальное поле, а также выделения адресных льгот и субсидий предпринимателям.

А как вы думаете, поможет ли сплошная инвентаризация, начинающаяся с 15 октября, вывести доходы 6,5 миллиона человек из «тени»? Какие еще изменения необходимо внести в налоговую систему, чтобы работодатели полностью оформляли зарплаты сотрудников? Оставляйте свои мысли в комментариях!