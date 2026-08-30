Хоменеи обратился к мусульманским государствам с важным призывом...

Верховный лидер Ирана Моджтаба Хоменеи призвал мусульманские государства к единству и укреплению сотрудничества. Он подчеркнул необходимость более тесной солидарности, особенно между странами Западной Азии и Персидского залива. Об этом говорится в его письменном обращении по случаю Недели исламского единства.

Заявление Хоменеи прозвучало на фоне сохраняющейся в регионе напряженности, связанной с США и Израилем.

Что предлагает Хоменеи?

Иранский лидер заявил о необходимости укрепления единства, дружбы и сотрудничества в различных сферах между мусульманскими странами.

В его обращении особое внимание уделено следующим направлениям:

укрепление единства между мусульманскими государствами;

развитие взаимного сотрудничества;

налаживание сотрудничества между государствами в сфере обороны;

предотвращение раскола внутри мусульманского общества.

«Раскол между мусульманами служит интересам врагов», — выразил мнение Хоменеи.

Резкое заявление в адрес США и Израиля

Хоменеи охарактеризовал США и Израиль как главных врагов единства и дружбы мусульман.

По его словам, проблема не ограничивается только Ираном или его региональными союзниками, а затрагивает более широкой мусульманский мир.

В частности, Хоменеи призвал лидеров стран Персидского залива действовать совместно против внешнего давления.

Затронут и палестинский вопрос

Лидер Ирана в своем обращении также коснулся палестинской проблемы. Он задался вопросом: остались ли бы палестинцы в столь беспомощном положении, если бы мусульманские государства объединились?

Это заявление прозвучало на фоне давних конфликтов в регионе.

Почему это заявление прозвучало сейчас?

Обращение было опубликовано по случаю Недели исламского единства. При этом данное выступление расценивается как одно из первых крупных публичных заявлений Хоменеи после того, как он получил ранения в результате ударов США и Израиля.

В настоящее время противостояние между Ираном и США, санкции, а также ситуация вокруг Персидского залива продолжают поддерживать политическую напряженность в регионе.

Главная цель — сближение мусульманских государств

Основная идея обращения Хоменеи заключается в укреплении сотрудничества между мусульманскими странами и совместном противодействии внешнему давлению.

Тем не менее, его резкие заявления против США и Израиля на фоне существующих в регионе геополитических противоречий вновь привлекли внимание международного сообщества к позиции Тегерана.

Иранский лидер призвал мусульманские государства к объединению — теперь главным вопросом остается то, какой политический отклик этот призыв найдет в регионе.