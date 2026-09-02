В Ташкене мужчина спас упавшего в канал ребенка

·24·Общество
В Ташкене мужчина спас упавшего в канал ребенка

В Мирзо-Улугбекском районе города Ташкента благодаря мужеству гражданина был спасен 3-летний ребенок, которого унесло потоком воды в канал.

Инцидент произошел 29 августа текущего года. На распространившихся в социальных сетях видеозаписях запечатлено, как маленький ребенок плывет по течению воды в канале, а заметивший его мужчина бросается в воду на помощь.

Как выяснилось, гражданин прибыл в эту местность с целью съемки видеоролика. Однако там он неожиданно стал свидетелем того, как ребенок упал в канал и его уносит течением.

Увидев ситуацию, мужчина ни секунды не колебнулся. Он немедленно бросился в воду, вытащил ребенка из потока и перенес в безопасное место.

После того как ребенка извлекли из воды, ему попытались оказать помощь. Позже видеозаписи происшествия распространились в соцсетях и вызвали широкие обсуждения.

Гражданин-герой призвал родителей не оставлять детей без присмотра. Он также подчеркнул необходимость не отправлять детей к опасным водоемам, где запрещено купание.

Несколько минут невнимательности могут привести к большой трагедии. Этот случай еще раз показал, сколь важно уделять пристальное внимание безопасности детей.

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Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» редактор

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