В Ташкенте дерево рухнуло на два движущихся автомобиля

В утренние часы в Ташкенте произошло неожиданное происшествие. В Мирзо-Улугбекском районе на два движущихся автомобиля упало сломавшееся дерево.

По данным Управления по чрезвычайным ситуациям города Ташкента, инцидент произошел 2 сентября в 05:32 в Мирзо-Улугбекском районе, напротив дома №1 по улице Махтумкули, в махалле «Шахрисабз».

В результате внезапного падения дерева под ним оказались два автомобиля, двигавшихся по дороге. После получения сообщения о происшествии на место были направлены спасательные экипажи и профильные службы.

Благодаря оперативным действиям специалистов части дерева, заблокировавшие дорогу, были убраны. После этого движение транспорта было восстановлено.

Примечательно, что инцидент не повлек за собой серьезных последствий. Согласно официальным данным, в результате происшествия никто не пострадал.

Случай в очередной раз показал водителям, передвигающимся по улицам Ташкента, что капризы природы могут создавать неожиданные опасности.