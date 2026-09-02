В Ташкенте дерево рухнуло на два движущихся автомобиля

·25·Общество
В Ташкенте дерево рухнуло на два движущихся автомобиля

В утренние часы в Ташкенте произошло неожиданное происшествие. В Мирзо-Улугбекском районе на два движущихся автомобиля упало сломавшееся дерево.

По данным Управления по чрезвычайным ситуациям города Ташкента, инцидент произошел 2 сентября в 05:32 в Мирзо-Улугбекском районе, напротив дома №1 по улице Махтумкули, в махалле «Шахрисабз».

В результате внезапного падения дерева под ним оказались два автомобиля, двигавшихся по дороге. После получения сообщения о происшествии на место были направлены спасательные экипажи и профильные службы.

Qulagan ulkan daraxt shoxlari yo‘l chetidagi yengil avtomobilni bosib qolgan.

Благодаря оперативным действиям специалистов части дерева, заблокировавшие дорогу, были убраны. После этого движение транспорта было восстановлено.

Примечательно, что инцидент не повлек за собой серьезных последствий. Согласно официальным данным, в результате происшествия никто не пострадал.

Случай в очередной раз показал водителям, передвигающимся по улицам Ташкента, что капризы природы могут создавать неожиданные опасности.

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Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» редактор

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