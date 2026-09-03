Повысилась стоимость сдачи IELTS: сколько теперь нужно платить?

·1·Общество
Повысилась стоимость сдачи IELTS: сколько теперь нужно платить?

В Узбекистане произошло важное изменение для тех, кто желает сдать экзамен IELTS. Стоимость форматов Academic и General Training достигла 2 млн 798 тыс. сумов.

Ранее за этот экзамен платили 2 млн 664 тыс. сумов. Таким образом, цена выросла на 134 тыс. сумов, то есть почти на 5 процентов.

Новый тариф также указан на официальной странице регистрации на IELTS Британского Совета в Узбекистане. В нем стоимость компьютерных экзаменов Academic и General Training одинакова — 2 798 000 сумов.

Сколько теперь нужно платить за IELTS?

Текущий официальный тариф выглядит следующим образом:

Тип экзамена

Новая цена

Прежняя цена

Разница

IELTS Academic

2 798 000 сумов

2 664 000 сумов

+134 000 сумов

IELTS General Training

2 798 000 сумов

2 664 000 сумов

+134 000 сумов

Таким образом, теперь сдающим экзамен потребуется подготовить на 134 тыс. сумов больше, чем раньше.

Цены на Academic и General Training одинаковы

Сумма оплаты за два основных вида IELTS — Academic и General Training — одинакова.

Однако их цели различаются. Согласно официальной информации IELTS, Academic в основном подходит для получения высшего образования и профессиональной регистрации, в то время как General Training чаще используется для миграции, получения опыта работы, профессиональной подготовки и некоторых образовательных программ.

Поэтому перед регистрацией на экзамен важно определиться, какой именно формат вам нужен.

Экзамен стоимостью почти 2,8 миллиона сумов

Если сравнить новую цену с прежним тарифом:

  • раньше — 2 664 000 сумов;

  • сейчас — 2 798 000 сумов;

  • подорожание — 134 000 сумов;

  • рост — около 5 процентов.

Также следует учитывать, что эта сумма является только платой за экзамен. Затраты на курсы подготовки к IELTS, репетиторов или дополнительные учебные материалы могут потребовать дополнительных расходов.

Важный аспект для тех, кто готовится к IELTS

Из-за повышения стоимости экзамена его многократная пересдача существенно увеличит дополнительные расходы.

Поэтому перед назначением даты экзамена полезно оценить свои знания с помощью пробных тестов и определить, насколько вы близки к целевому баллу.

Британский Совет сообщил, что в стоимость оплаты IELTS также входят подготовительные материалы и бесплатные пробные тесты.

Что теперь нужно знать тем, кто хочет сдать IELTS?

На фоне нового тарифа основные сведения выглядят следующим образом:

IELTS Academic и General Training — 2 млн 798 тыс. сумов.

Те, кто планирует сдавать экзамен, перед регистрацией должны проверить на официальном сайте актуальную цену, дату экзамена и наличие свободных мест.

Кроме того, стоимость специальных экзаменов, таких как IELTS for UKVI, отличается от стандартных тарифов Academic и General Training. На сайте Британского Совета текущая плата за UKVI Academic и General Training указана в размере 3 млн 119 тыс. сумов.

Главное — не цена, а получение нужного балла с первой попытки

На первый взгляд повышение стоимости IELTS на 134 тыс. сумов может показаться незначительной разницей. Но если возникнет необходимость сдавать экзамен несколько раз, общие расходы значительно возрастут.

Поэтому тщательная подготовка к экзамену при оплате около 2,8 миллиона сумов и достижение желаемого результата с первой попытки остаются наиболее оптимальным вариантом для большинства. Оставляйте свои мысли в комментариях!

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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