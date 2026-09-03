Таиланд отменяет безвизовый режим для граждан Узбекистана

Важные изменения для граждан Узбекистана, планирующих поездки в Таиланд. С 15 сентября 2026 года действующий 60-дневный безвизовый режим для граждан Узбекистана отменяется.

С этой даты граждане Узбекистана, желающие посетить Таиланд в туристических целях, должны будут заранее оформлять визу. Также отменяется действовавшая ранее услуга Visa он Арривал — возможность получения визы по прибытии в страну. Эту информацию также официально объявила для пассажиров авиакомпания Узбекистан Аирвайс.

Что изменится для граждан Узбекистана?

Согласно действующему порядку, граждане Узбекистана могли находиться в Таиланде без визы до 60 дней.

Однако с 15 сентября эта возможность прекращает действовать.

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Правительство Таиланда приняло решение отменить этот порядок для 93 государств и территорий, пользовавшихся 60-дневным безвизовым режимом. Новая система предусматривает 30-дневный безвизовый режим для некоторых стран и 15-дневный — для трех государств.

До какого числа можно поехать в Таиланд без визы?

Действующий 60-дневный безвизовый режим для граждан Узбекистана будет действовать и 14 сентября 2026 года.

А с 15 сентября вступят в силу новые требования.

Здесь особенно важно обратить внимание на дату поездки.

Например, пассажиры рейса, вылетающего из Ташкента 14 сентября и прибывающего в Бангкок 15 сентября, подпадают под новые визовые требования.

Узбекистан Аирвайс попросила обратить особое внимание пассажиров именно рейса ХЙ531: самолет вылетает из Ташкента 14 сентября, но прибывает в Бангкок 15 сентября. В связи с этим им необходимо соблюдать визовые требования по новому порядку.

Где можно получить визу?

Граждане Узбекистана, планирующие туристическую поездку в Таиланд, должны заранее оформить визу.

Существует возможность подачи заявки через официальную систему электронной визы Таиланда.

Поэтому те, кто приобретает билеты в Таиланд после 15 сентября, должны перед поездкой проверить визовые требования и заблаговременно подготовить документы.

Почему Таиланд изменил правила?

Правительство Таиланда учло несколько факторов при пересмотре безвизового режима.

В том числе:

национальную безопасность;

туризм и экономические интересы;

принцип взаимности между государствами;

соответствие различных безвизовых льгот друг другу;

возможности использования системы электронных виз.

Это решение было одобрено Кабинетом министров Таиланда 19 мая 2026 года. Затем соответствующие документы были опубликованы в официальном порядке, и вступление изменений в силу было назначено на 15 сентября.

Главный вывод для узбекистанцев, направляющихся в Таиланд

До 14 сентября — без визы до 60 дней.

С 15 сентября — для туристической поездки необходимо заранее оформить визу.

Также отменяется Visa он Арривал. Поэтому, если граждане Узбекистана, планирующие поездку в Таиланд, купят авиабилеты без учета новых правил, они могут столкнуться с проблемами в аэропорту.

То есть возможность путешествовать в Таиланд не закрывается — лишь появляется требование получения визы для граждан Узбекистана перед поездкой.