Таиланд отменяет безвизовый режим для граждан Узбекистана

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Таиланд отменяет безвизовый режим для граждан Узбекистана

Важные изменения для граждан Узбекистана, планирующих поездки в Таиланд. С 15 сентября 2026 года действующий 60-дневный безвизовый режим для граждан Узбекистана отменяется.

С этой даты граждане Узбекистана, желающие посетить Таиланд в туристических целях, должны будут заранее оформлять визу. Также отменяется действовавшая ранее услуга Visa он Арривал — возможность получения визы по прибытии в страну. Эту информацию также официально объявила для пассажиров авиакомпания Узбекистан Аирвайс.

Что изменится для граждан Узбекистана?

Согласно действующему порядку, граждане Узбекистана могли находиться в Таиланде без визы до 60 дней.

Однако с 15 сентября эта возможность прекращает действовать.

Порядок

До 14 сентября

С 15 сентября

Туристическая поездка

Без визы до 60 дней

Требуется виза

Visa он Арривал

Действовала

Отменяется

Оформление визы

Не требовалось

Получается заранее

Правительство Таиланда приняло решение отменить этот порядок для 93 государств и территорий, пользовавшихся 60-дневным безвизовым режимом. Новая система предусматривает 30-дневный безвизовый режим для некоторых стран и 15-дневный — для трех государств.

До какого числа можно поехать в Таиланд без визы?

Действующий 60-дневный безвизовый режим для граждан Узбекистана будет действовать и 14 сентября 2026 года.

А с 15 сентября вступят в силу новые требования.

Здесь особенно важно обратить внимание на дату поездки.

Например, пассажиры рейса, вылетающего из Ташкента 14 сентября и прибывающего в Бангкок 15 сентября, подпадают под новые визовые требования.

Узбекистан Аирвайс попросила обратить особое внимание пассажиров именно рейса ХЙ531: самолет вылетает из Ташкента 14 сентября, но прибывает в Бангкок 15 сентября. В связи с этим им необходимо соблюдать визовые требования по новому порядку.

Где можно получить визу?

Граждане Узбекистана, планирующие туристическую поездку в Таиланд, должны заранее оформить визу.

Существует возможность подачи заявки через официальную систему электронной визы Таиланда.

Поэтому те, кто приобретает билеты в Таиланд после 15 сентября, должны перед поездкой проверить визовые требования и заблаговременно подготовить документы.

Почему Таиланд изменил правила?

Правительство Таиланда учло несколько факторов при пересмотре безвизового режима.

В том числе:

  • национальную безопасность;

  • туризм и экономические интересы;

  • принцип взаимности между государствами;

  • соответствие различных безвизовых льгот друг другу;

  • возможности использования системы электронных виз.

Это решение было одобрено Кабинетом министров Таиланда 19 мая 2026 года. Затем соответствующие документы были опубликованы в официальном порядке, и вступление изменений в силу было назначено на 15 сентября.

Главный вывод для узбекистанцев, направляющихся в Таиланд

До 14 сентября — без визы до 60 дней.

С 15 сентября — для туристической поездки необходимо заранее оформить визу.

Также отменяется Visa он Арривал. Поэтому, если граждане Узбекистана, планирующие поездку в Таиланд, купят авиабилеты без учета новых правил, они могут столкнуться с проблемами в аэропорту.

То есть возможность путешествовать в Таиланд не закрывается — лишь появляется требование получения визы для граждан Узбекистана перед поездкой.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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