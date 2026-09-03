Золотые украшения в каблуке обуви: Эти ювелирные изделия были задержаны

Усиливается борьба с попытками незаконного перемещения через государственную границу драгоценных металлов и ювелирных изделий. В ходе оперативных контрольных мероприятий, проведенных сотрудниками приграничного таможенного поста «Алат» Таможенного управления Бухарской области в августе, были пресечены очередные ухищрения нарушителей закона. Контрабандисты пытались использовать для сокрытия драгоценных украшений от таможенного контроля даже личные вещи и обувь в качестве «тайников».

Четыре случая за месяц: более 247 граммов золота

При прохождении гражданами и их ручной кладью таможенного досмотра в установленном порядке через приграничный пост только за один август было выявлено 4 серьезных правонарушения:

Общий вес: 247,68 грамма золотых украшений;

Стоимость: По предварительным подсчетам, цена задержанных ювелирных изделий составляет почти 290 миллионов сумов ;

Статус: Товары превышали установленные нормы, однако не были указаны в пассажирской таможенной декларации и не заявлены при устном опросе.

39 граммов, спрятанных в каблуке: Изощренные методы контрабандистов

Среди выявленных случаев особенно выделялась одна из самых необычных попыток, привлекшая внимание таможенников:

Один из пассажиров-правонарушителей пытался искусно провезти золотые украшения весом 39 граммов , спрятав их внутри специально обработанной пяточной части обуви;

Однако благодаря современному сканирующему оборудованию на пограничном посту и бдительности контролеров этот тайник был быстро обнаружен, а вещественные доказательства оформлены в присутствии понятых.

Таможенные правила: Почему важен легальный ввоз?

Специалисты напоминают, что действующее законодательство гарантирует гражданам право на ввоз ювелирных изделий для личных нужд, но это требует строгого соблюдения установленных норм и требований обязательного декларирования:

Золотые изделия, ввозимые незаконным путем, не только обходят таможенные платежи в государственный бюджет, но и создают почву для обращения на внутреннем ювелирном рынке поддельных металлов, металлов низкой пробы или без контроля качества;

Законодательством предусмотрены строгие меры ответственности в отношении лиц, пытающихся незаконно перевозить драгоценные металлы.

В настоящее время таможенными органами по данным фактам продолжаются следственные и проверочные мероприятия.

А как по вашему мнению, какая мера более эффективна для предотвращения попыток незаконного ввоза золотых изделий через границу: резкое увеличение таможенных штрафов или дальнейшее упрощение правил и льгот для легального ввоза? Оставляйте свои мнения в комментариях!