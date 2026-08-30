Могут ли вернуться мамонты? Ученые начали неожиданный план

·25·Мир
Могут ли вернуться мамонты? Ученые начали неожиданный план

Могут ли в будущем вновь появиться легендарные гиганты ледникового периода — шерстистые мамонты?

Американская компания Колоссал Биоскиенкес изучает ДНК древних мамонтов и работает над объединением их важнейших особенностей с геномом современного слона. Главная цель — создать животное, устойчивое к холоду, с густой шерстью и признаками, похожими на мамонта.

Для этого ученые используют технологии редактирования генов, в том числе метод КРИСПР. Исследуются самые важные свойства мамонта — гены, связанные с адаптацией к холодному климату, шерстью и жировым слоем в организме.

Однако перед специалистами все еще стоят очень сложные задачи. По этой причине пока нельзя с точностью говорить о появлении настоящего мамонта в 2027 году.

Yuqori texnologiyali laboratoriyada mamont va kaptar genetik qayta tiklanmoqda.

В качестве текущей цели компания намечает рождение первого похожего на мамонта животного на конец 2028 года. Но эти планы могут измениться в зависимости от результатов научных испытаний.

Таким образом, гиганты ледникового периода еще не вернулись. Тем не менее, если эксперименты в области генетики завершатся успешно, человечество в будущем может снова увидеть животное, похожее на мамонта

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Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» редактор

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